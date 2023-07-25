「美國與台灣站在一起！」　蔡英文：對台美合作充滿信心

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蔡英文指出，台灣人民和美國人民一樣，都對我們的國軍官兵感到無比自豪，在支持國軍官兵方面，台灣有幸能夠向美國海外作戰退伍軍人協會等組織汲取經驗，去年我國駐美代表處成立了退伍軍人事務組，輔導會也首度派員常駐華府。
蔡英文提到，很高興見到美國社會和現任政府，對台灣的支持日益增加，像是今年3月的第9次對台軍售即為明證（註：美國政府已於美東時間6月29日宣布第10次對台軍售），非常感謝這些提升台灣自我防衛能力的具體行動，而在政策方面，也看到美國在促進強化台美關係上，跨黨派的努力。
蔡英文指出，近2年來，台灣接待了許多美國高階官員訪問團，去年8月，聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi)，在該院退伍軍人事務委員會高野（Mark Takano）前主席等人的陪同下訪問台灣；今年4月她過境美國期間，也與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及多位參、眾議員會面。
蔡英文強調，「我們從美國友人那裡聽到的訊息非常明確，亦即美國與台灣站在一起」，台灣政府和人民已清楚聽到此訊息，台灣會繼續堅守我們和美國海外作戰退伍軍人協會共享的自由、民主、法治和尊重人權等價值。
她再次對美國海外作戰退伍軍人協會表達誠摯的感謝，最重要的是，要向那些為了保護我們最珍惜的自由和民主的生活方式而奮鬥和犧牲的退伍軍人，表達她的感謝，「看到如此無私奉獻的人們做為社會的中流砥柱，我對往後台美合作更光明的未來充滿信心」。