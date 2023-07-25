快訊／歷經黃子佼性騷擾風波 孟耿如首發聲：謝謝大家的關心
藝人黃子佼因被爆性騷擾，工作停擺，日前發了2萬文字訴說這段時間內心想法。老婆孟耿如為陪伴他請辭戲劇出演，神隱多時，今（25）日首度更新臉書，「好久不見….這段時間謝謝大家的關心….」並分享自己畫展的資訊。
記者薛羽彤/綜合報導
孟耿如分享自己的畫展，已於8號開展，這個時間早在一年前就已決定，並附上9分鐘影片，分享自己的創作過程，「一直很期待身為母親之後，可以有不同的感受呈現在作品上；這次特別把創作的過程好好的記錄下來，想為這個階段的自己留下紀念。」她也期望大家可以在展間找到屬於自己的角落，「細細觀賞和感受，擁抱自己，也擁抱自己的內心小孩...找回那個單純的赤子之心。」
黃子佼上個月被爆出性騷擾，情緒不穩傷害自己送醫，孟耿如為陪伴他，辭演影集《省省吧！我家富貴發》，由方志友接演。19日黃子佼神隱滿一個月，發出2萬字長文懺悔道歉，20號是孟耿如生日，黃子佼選在愛妻生日前夕發文，說道「我一定要在此刻穩穩的出現，生日快樂，未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物。」
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