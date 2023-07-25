aespa成員Winter有社恐症！搭公車不敢按鈴 只好坐到終點站下車
南韓四大經紀公司之一的「SM娛樂」旗下女團aespa成員Winter，日前到KBS的脫口秀《LeeMujin Service》作客，她透露個性內向、怕生，也有社交障礙，出道前不敢跟媽媽說夢想是當藝人；搭公車時也不敢按下車鈴，購物逛街若沒有戴耳機AirPods，就不敢買東西，事蹟令人震驚，原來女神背後也有不為人知的辛酸。
記者陳雅蘭/綜合報導
Winter表示從小就有明星夢，但因為個性內向害羞，所以一直不敢跟媽媽說，直到通過舞蹈甄選，才敢跟母親透露想當藝人，媽媽聽完就問她：「妳想當偶像喔？」Winter才勇敢跟媽媽表白，一直以來都想成為藝人。
Winter害羞事蹟不只一樁，她學生時期因為害羞，搭公車時都不敢按下車鈴，「感覺會被關注，所以就不敢按，如果下一站有人要下車，我就會一起下車」，Winter笑說有時候因為不敢按鈴，常搭到終點站才下車，好在家裡是終點站的前一站，也透露現在自己的「社恐狀況」改善許多。
除了搭公車，Winter也說購物時「若沒有AirPods就不敢買東西」，她表示：「如果店員上前問我有沒有需要的商品，我就會走出去。」Winter補充她不是沒禮貌掉頭走人，視線會先環顧四周、避開店員視線，再說一句謝謝後離開。她還提到搭公車時，若有戴耳機，就會產生「現在只有我一個人」的短暫幻想，就不會那麼害怕。
Winter個性如此內向，主持人好奇她為何有勇氣去參加甄選？她就透露比起在眾人面前唱歌，跳舞比較不會感到害羞，「因為是（跟朋友）一起跳舞，大家的視線就會分散」。