經濟部推出食品業數位轉型服務 「新南向國家電商」方案最受歡迎
民以食為天，美食當前難以抗拒，台灣特色美食如珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥、小籠包及牛肉麵等等，近年已以各種方式輸出國際，並獲得國際好評，其中更發展出「國際珍奶日」勾勒全球珍奶成癮風潮，掀起美食金礦商機。
國際中心賴正琳／綜合報導
看準台灣美食商機潛力，經濟部國際貿易局爭取到「推動產業及中小企業升級轉型」國家特別條例預算，委託外貿協會執行「加工食品業者全球布局數位行銷」，推出全方位數位行銷服務，協助加工食品業者運用數位工具打入國際市場，方案甫推出即有數百家加工食品業者共襄盛舉，知名業者如「廣達香」、「宜蘭餅」、「可夫萊」、「日正食品」、「味一食品」、「鮮茶道」、「味島食品」等皆已加入，其中最受歡迎之申請方案為「新南向國家跨境電商平台上架」、「日本跨境電商平台上架」、「產品拍照」、「搜尋引擎關鍵字及台灣經貿網橫幅廣告曝光」等服務。
熱門方案申請狀況踴躍，「北美電商平台上架」、「AI影片製作與行銷」及「ESG永續標章」申請額度已滿，尚有其他方案如「網路多媒體聯播網導流」、「商務社群平台專頁建置與行銷」、「國際新聞稿發佈」、「3D虛擬展示間及VR商品拍攝」等方案名額。
目前已有多家企業分享好評，受到疫情影響之後，藉此機會運用本次政府專案，重新發展跨境電商做銷售，同時搭配數位行銷宣傳產品，預計能有效增加外銷訂單。
專案申請期限至本年9月30日或經費用罄之日為止，如對方案有興趣可上計劃網站查看各方案的詳細說明及報名資格，或可洽詢台灣經貿網免付費洽詢專線(0800-506-088)。