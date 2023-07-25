王力宏揮別婚變陰霾！邀吉他之神飆技 9月重返小巨蛋開2場演唱會
揮別婚變陰霾，金曲歌王王力宏真的回來了！繼美國拉斯維加斯、泰國巡迴演唱會展現演唱實力獲得巨大迴響後，他宣布9月9、10日再度登上台北小巨蛋開唱，睽違4年重返家鄉表演，即將率領來自各國的樂手大師們站上舞台，用最純粹的歌聲、音樂表達自己的內心世界，再度回到最愛的歌迷身邊。門票預計於7月29日中午12點於KKTIX開售。
記者江芷稜/綜合報導
「寬魚國際」執行長邱瓈寬以「樂壇，只有一個王力宏」，力挺他重新回歸娛樂圈，大手筆製作9月9、10日的台北小巨蛋「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會，特邀香港演唱會之父金廣誠出任演唱會總監，連同香港的燈光設計師團隊及香港著名舞台設計大師周炳坤，充分展現演唱會「ONE」的主題，用可以單獨呈現也可以合體的方塊為概念，創造出「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台。
才華洋溢的王力宏，從台北出道一砲而紅，重新回到音樂生涯的起點，「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會褪去過多包裝，將回到音樂的本質，他親自擔任演唱會音樂總監，展現遊走於不同樂風、樂器的才華和美妙的歌聲。這次王力宏演唱會台北站特別邀來美國「吉他之神」Jamie Wilson，由他領軍組成國際神級樂手的「天團」一起與王力宏同台飆技。
Jamie Wilson自從2006年的「蓋世英雄 世界巡迴演唱會」開始，一直與王力宏合作無間，力宏曾讚嘆「Jamie從來不曾彈錯一個音符、一個和弦」。貝斯手Casey Subramaniam是馬來西亞與新加坡赫赫有名的神級音樂人，與力宏合作10多年。鍵盤手Aubrey Suwito來自馬來西亞，與王力宏同是美國「柏克萊音樂學院 Berklee College of Music」的校友。鼓手則是印度裔的Sarah Thawer，行內稱呼她為「Sarah Drums 鼓后Sarah」，可見她鼓藝超凡。
寬魚國際以最高規格特邀世界各地的神級樂手加盟「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會。邱瓈寬表示：「回到台北，力宏有一種鬥士的精神，就像《ONE一個》歌詞說的：『哪怕一生是無盡的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己』。他不是那個所向無敵的超級英雄，他不過就是血肉之軀，像競技場中的鬥士，赤手空拳，隨時一無所有，他以音樂，證明他自己。」