《Pokémon Sleep》寶可夢睡姿圖鑑！萌翻200家早餐 睡覺也能抓寶
喜歡《Pokémon》寶可夢的大小朋友，開始玩《Pokémon Sleep》了沒？過去讓玩家睡眠不足狂連線的寶可夢，現在竟然睡覺也能抓寶！為了迎接遊戲正式上線，寶可夢還在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作」活動，現在能在最多200家早餐店，看見各種可愛睡姿的寶可夢，療癒陪吃早餐。
記者蕭涵云/綜合報導
《Pokémon Sleep》把睡眠娛樂化，只要將智慧型手機放在枕邊，便可以無痛進行玩家睡眠的測定、紀錄與分析；早上起床時就能發現和你相同睡眠類型的寶可夢，與「卡比獸」一起收集各種寶可夢的「睡姿圖鑑」。
《Pokémon Sleep》的睡眠時間長短，將能轉換為「睡眠分數」來評價。譬如 8 小時 30 分鐘以上的睡眠將為 100 分，隨著睡眠時間越長，卡比獸的睡意之力就會越大；將吸引更多寶可夢們前來加入夥伴。
而且每週會根據玩家的睡眠測量，評估睡眠習慣；指定「就寢約定」可以讓玩家決定就寢的目標時間，協助達成規律的睡眠。只要在目標時間前後就寢，隔天早上睡醒就能在集章卡集章，並且獲得報酬。玩家們能依照《Pokémon Sleep》逐步調整睡眠作息。
為了更延續《Pokémon Sleep》的療癒魅力，寶可夢在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作」活動，自明（26）日起至 8 月 31 日，在台北市、新北市、台中市、高雄市等各地早餐店，合作使用《Pokémon Sleep》餐盒；目前店家數已達約 120 家，預計再招募約 80 家加入，完成200家早餐店計劃。
另外，寶可夢暑假也降臨汐止iFG遠雄廣場，推出寶可夢快閃店，販售包括臭臭花、百變怪、拉普拉斯、火球鼠、小巨鱷等多達300款角色玩偶及原創商品；預計8月6日將再舉辦一場寶可夢見面會。現場還有寶可夢卡牌可收藏，並特別設置「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，每天上午11點至晚上7點有寶可夢專員陪玩「寶可夢卡牌遊戲初階牌組ex體驗賽」。
即日起至8月18日，玩家也可使用智慧型手機掃描QR code收服寶可夢，尋找9個散佈在館內的集章點，集滿賓果卡上任意一列的寶可夢BINGO，還能領取限量版「寶可夢 朱/紫貼紙」。