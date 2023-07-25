韓哥基隆海邊「緊抱桂綸鎂」！盧貝松《週末在台北》拍攝地全曝光
因演出《玩命關頭》系列電影「韓哥」一角爆紅的姜成鎬，日前來台為富邦悍將開球，又表明會停留台灣5週；韓哥近日接連被捕捉在南港、基隆等地拍戲，傳出是在拍攝國際名導盧貝松新片《The Weekend Escape 週末在台北》，更被爆出與桂綸鎂在海邊相擁對戲的畫面。對此，基隆市政府證實，大武崙沙灘為該片拍攝地之一，當地長達約2.4公里的路段，皆為了拍攝實施交通管制。
記者黃雅琪/綜合報導
曾在《玩命關頭6》飾演大反派「歐文蕭」的好萊塢影星路克伊凡斯，為了與桂綸鎂合拍盧貝松新電影《The Weekend Escape 週末在台北》特地來台，先前他在Instagram上，分享多張來台灣遊玩的照片，包括國立故宮博物院、台北101、臨江街夜市等觀光勝地，吸引許多網友朝聖。
不只路克伊凡斯，演出《玩命關頭》的韓裔美國演員「韓哥」姜成鎬，昨（24）日也現身在基隆大武崙沙灘拍攝電影，被當地居民捕捉身影PO在臉書社團，照片中韓哥與桂綸鎂相擁對戲。當地政府公告指出，因電影劇組拍攝所需，湖海路二段200號、湖海路一段39號，長達約2.4公里的路段，7、8月將實施交通管制。