再次牽手顏清標　郭台銘廟口開講：若當選推動大學生學費全免

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醒修宮主神為關聖帝君，郭台銘表示每年農曆6月24日是關聖帝君聖誕，嫉惡如仇的關公在人們心中有兩大意義，一是以戰逼和曹操大軍，象徵和平與嫉惡如仇；另一稱呼是武財神。自己的和平、繁榮、清廉理念源自關公思想，真正符合台灣人民的需要。
郭台銘說，他已在關公面前發誓，將推動這次的政黨輪替。現在勤跑基層聽聲音，就是為了提出更多更好的政見，為大家服務。他接著透露，自己的青年政策除了國人耳熟能詳的「0到6歲國家養」，近日內將提出教改政見，未來大學4年，前兩年可在校園上課、後兩年由工廠提供工作機會，讓大學和產業界合作、年輕人提早兩年無縫接軌，彌補學用落差。
郭台銘說，現在企業很缺人，大學生前兩年學費可以由國家負擔、後兩年企業提供，學生不僅免繳學費，包括吃穿等生活費，相信企業也願意負擔。
郭台銘接著到大甲鎮瀾宮參拜，繼上次到顏家拜訪鎮瀾宮董事長顏清標，兩人十指緊扣後，今天依舊緊緊拉住彼此的手，還共進素食午餐，好交情表露無遺。郭台銘受訪表示，自己和顏清標「是兄弟」，他到鎮瀾宮祈求大甲媽，別讓颱風進入台灣。
對於外界勸進的聲音，郭台銘表示，民意大於黨意已是大家共同心聲，過去號稱清廉愛鄉土的民進黨，執政8年來已不再清廉愛鄉土，政黨輪替氣象換新是民主的常態，台灣人民期待改變、改變帶給人民希望，自己到基層握每雙手，大家除了希望和平，更希望他出來做點什麼、對台灣經濟有所幫助。