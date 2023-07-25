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再次牽手顏清標　郭台銘廟口開講：若當選推動大學生學費全免

▲郭台銘與鎮瀾宮董事長顏清標再次十指緊扣，展現兩人好交情。（圖／鎮瀾宮提供，2023.07.25）
▲郭台銘與鎮瀾宮董事長顏清標再次十指緊扣，展現兩人好交情。（圖／鎮瀾宮提供，2023.07.25）

記者顏幸如／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘展開廟宇走透透行程，今一早先到台中醒修宮廟口開講，以關公精神譬喻自身處境，並透露近日內將正式提出大學生學費全免政見，由國家與企業共同負擔學費，讓學用無縫接軌。接著趕往大甲鎮瀾宮，與董事長顏清標再次十指緊扣，展現兩人好交情。郭台銘強調民進黨已執政8年，人民渴望改變，政黨輪替亦是民主常規。

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▲郭台銘上午參拜大甲媽，祈求颱風別登陸。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.25）
▲郭台銘上午參拜大甲媽，祈求颱風別登陸。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.25）
郭台銘今（25）日一早在國民黨中常委沈智慧等人陪同下，抵達位於台中市南區醒修宮的鄉親見面會，數百民眾高喊「總統好」、「郭台銘選總統」。媒體問他臉書的4個表情符號，其中的老虎是否代表自己？郭台銘摸摸鼻子笑而不答。

醒修宮主神為關聖帝君，郭台銘表示每年農曆6月24日是關聖帝君聖誕，嫉惡如仇的關公在人們心中有兩大意義，一是以戰逼和曹操大軍，象徵和平與嫉惡如仇；另一稱呼是武財神。自己的和平、繁榮、清廉理念源自關公思想，真正符合台灣人民的需要。

▲郭台銘受訪時表示，民進黨已經不再清廉愛鄉土，政黨輪替是民主的常態。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.25）
▲郭台銘受訪時表示，民進黨已經不再清廉愛鄉土，政黨輪替是民主的常態。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.25）
郭台銘說，他已在關公面前發誓，將推動這次的政黨輪替。現在勤跑基層聽聲音，就是為了提出更多更好的政見，為大家服務。他接著透露，自己的青年政策除了國人耳熟能詳的「0到6歲國家養」，近日內將提出教改政見，未來大學4年，前兩年可在校園上課、後兩年由工廠提供工作機會，讓大學和產業界合作、年輕人提早兩年無縫接軌，彌補學用落差。

郭台銘說，現在企業很缺人，大學生前兩年學費可以由國家負擔、後兩年企業提供，學生不僅免繳學費，包括吃穿等生活費，相信企業也願意負擔。

郭台銘接著到大甲鎮瀾宮參拜，繼上次到顏家拜訪鎮瀾宮董事長顏清標，兩人十指緊扣後，今天依舊緊緊拉住彼此的手，還共進素食午餐，好交情表露無遺。郭台銘受訪表示，自己和顏清標「是兄弟」，他到鎮瀾宮祈求大甲媽，別讓颱風進入台灣。

▲郭台銘5月拜訪顏清標時，兩人在關公像前十指緊扣。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.07.25）
▲郭台銘5月拜訪顏清標時，兩人在關公像前十指緊扣。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.07.25）
對於外界勸進的聲音，郭台銘表示，民意大於黨意已是大家共同心聲，過去號稱清廉愛鄉土的民進黨，執政8年來已不再清廉愛鄉土，政黨輪替氣象換新是民主的常態，台灣人民期待改變、改變帶給人民希望，自己到基層握每雙手，大家除了希望和平，更希望他出來做點什麼、對台灣經濟有所幫助。

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