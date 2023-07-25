足球／姆巴佩這份的天王級巨約多驚人？比創紀錄的C羅年薪多3.5倍
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），近日傳出接收到來自沙烏地阿拉伯職業足球聯賽球隊希拉爾俱樂部開出1年超過7億歐元(約台幣242億)薪資的合約，平均一周就能夠拿到1470萬歐元。而與去年同樣加盟阿拉伯球隊艾納斯俱樂部的巨星「C羅」Cristiano Ronaldo，以及日前一樣加盟阿拉伯球隊伊蒂哈德俱樂部的世界足球先生衛冕者本澤馬（Karim Benzema）的一周薪水相比，相差了將近3.5倍之多。
實習記者練宗翰／綜合報導
C羅在2022冬天確定以年薪2億歐元的合約加盟艾納斯俱樂部，成為足壇史上收入最高的球員。而今年夏天加盟伊蒂哈德俱樂部的前皇馬超級射手本澤馬則是拿到C羅年薪相近的1.97億歐元，成為足壇收入第二高的球員。
如果姆巴佩同意這次希拉爾1年7億歐元的天價薪資報價，那麼他將會成為新一位足壇歷史收入最高的球員，其平均一周1470萬歐元的薪水，比C羅一周的416萬歐元和Benzema一周的410萬歐元，相差了將近3.5倍。
而另外一位足球巨星梅西（Lionel Messi），離開巴黎聖日爾門加盟美國職業足球大聯盟(MLS)的邁阿密國際後，年薪約為5500萬歐元，與C羅、本澤馬、姆巴佩相比，根本滄海一粟。