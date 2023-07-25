籃球／為何棄為美國隊效力、而選中國？Anderson坦言母親影響巨大

我是廣告 請繼續往下閱讀
Anderson的曾祖父是土生土長的中國人，因此身上擁有8分之1的中國血統，這便是始終不願意歸化球員的中國隊做出改變的最大主因，同時也是Anderson願意放棄美國隊的邀約選擇加入中國隊的原因。
Anderson抵達中國後立刻就參加了訪談，在訪談中他提到關於「歸化」一事，自己僅僅考慮了一週便答應下來，「我不認為做這個決定需要花很長的時間，這對我來說意義眾多，所以我為這個機會感到興奮。」
談到為中國打球，Anderson表示這對自己意義重大，「這（加入中國隊）對我來說意義重大，這不僅僅是能在夏天為一支國家隊打FIBA比賽的問題，你知道，我有祖輩來自中國，雖然他移居到別的地方，但對他來說最初是來自中國，我覺得這是一個輪迴，幾百年後重新為中國打球，這對我來說意義重大。雖然我從來沒有見過那個親戚，但我覺得他們一定會為我的選擇而微笑，我希望能讓他們為我驕傲。」
「我確實有機會為美國隊打球，但我已經和我的家人都聊過了，我決定要為中國隊打球。」先前曾傳出Anderson同樣收到了來自美國隊的邀約，如今李凱爾也在訪談中證實了此事，「你知道我的祖輩在中國出生、在中國成長，儘管我在美國出生、在美國成長，但是有這樣的特殊機會，我覺得我一定要抓住給中國隊打球的機會。」
此外Anderson也提到母親是他的領導者，在做出加入中國隊的決定上起到了極大的影響力，李凱爾提到他的媽媽為了讓他明白自己到底來自哪裡，花了約莫4到6年的時間尋根，付出巨大的努力，因此選擇中國隊也算是完成母親的心願，「一般來說都是我自己做決定，但當他那樣盯著我看的時候，我覺得我沒辦法做出別的決定。」
儘管現在的美國隊不再像以往夢之隊那般星光熠熠，但始終都是冠軍、金牌的最有力競爭者，Anderson拒絕美國隊、加入中國隊這項決定看似愚蠢，令人百思不得其解，但也證明了「血統」在他的心中有多麼的重要。
上屆2019年男籃世界盃中，身為東道主的中國隊在32隊中排名第24名，讓球迷們失望透頂，今年加入了Anderson的情況下，外界看好他能利用全面的技術及NBA的經驗，幫助中國隊打出好成績。
根據中國媒體《羊城晚報》記者郝浩宇指出，「鋒線如今正是中國男籃相對薄弱的位置，Anderson的到來將彌補這一位置上的空缺。更為重要的是，控運出色的Anderson將極大地分擔後衛身上的壓力，他曾有過在NBA賽場單場送出12次助攻的高光表現，能有效地承擔起梳理球隊進攻的重任。」
儘管新歸化了Anderson，中國隊仍然沒有十足的把握衝出亞洲，頂多只是把落後給其他國家的洞補起來了，中國媒體《澎湃新聞》的特約記者董倡碩提到，「Anderson在NBA多年都是角色球員，他的特長並不是個人強攻。可以說，Anderson可以提升中國男籃的下限，但讓中國男籃一夜之間成為強隊，穩穩拿下巴黎奧運資格，並不現實。」
現階段Anderson最重要的任務便是儘快融入隊伍中，因此接下來將會前往斯洛維尼亞與中國隊的隊友們會合，並在最短的時間內培養默契、熟悉戰術，接著在歐洲的熱身賽中完成個人首秀。