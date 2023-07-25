「最正女丑」毛舜筠曾演玉女！與星爺扮醜爆紅 被張國榮求婚嚇跑
62歲香港資深演員毛舜筠縱橫影壇45年，與周星馳和張國榮合作《情聖》、《龍的傳人》、《家有囍事》、《花田囍事》多部經典喜劇，渾然天成的喜感、無包袱的演技奠定最美女丑地位，為台灣影迷所熟知的綠葉女星，她入行時其實演過玉女角色，直到和周星馳一起在鏡頭前搞笑，才意外星運亨通，開啟諧星之路。
記者楊穎軒／綜合報導
毛舜筠剛出道就和張國榮合拍電視劇《愛情故事》，不久接下《紅樓夢》林黛玉角色，扮相溫柔婉約，也在《鹿鼎記》飾演韋小寶可人的老婆沐劍屏，1981年正式和香港無線電視台簽約，演出《鹿鼎記》、《楊家將》及台灣中視的《胭脂扣》，雖然不乏擔任女一的角色，但沒有因此打開知名度，直到1989年與萬梓良、周星馳、吳孟達演出TVB台慶大戲《他來自江湖》，劇中犧牲色相的演出才讓毛舜筠初嚐走紅滋味，同時找到耕耘喜劇表演的定位。
1991年起，毛舜筠將演戲重心轉往大銀幕，在《家有囍事》演張國榮的表姑媽，《花田囍事》演母夜叉，《黃飛鴻》系列扮演十三姨，雖然造型多走醜女路線，但部部大賣，《家有囍事》也是她從影以來票房最高的作品，毛舜筠曾在受訪時公開感謝周星馳，讓自己更了解喜劇的精隨。後來歷經兩段不順遂的婚姻，以及女兒誕生和移民生活，毛舜筠的演技更加洗鍊，2006年憑《早熟》抱走香港電影金像獎最佳女配角，12年後成功奪下影后殊榮，近年持續推出新作品。
毛舜筠17歲和張國榮合作連續劇結緣，兩人陷入熱戀，談起純純的感情，怎料，才交往沒多久，張國榮某天突然開口跟毛舜筠求婚，她聽了嚇傻，隨即提出分手，戀情無疾而終，直到1992年一同演出《家有囍事》，雙方再度重逢，才又恢復熱切聯繫。
一直到哥哥過世前，毛舜筠、張國榮都是彼此最熟悉的家人和知己，張國榮還曾以摯友身分，帶男友唐鶴德出席毛舜筠與第三任老公、電影導演兼美術指導區丁平的婚禮，此外，除了唐鶴德，毛舜筠是張國榮唯一公開承認的交往的女友，哥哥曾在訪問中透露對毛舜筠一見鐘情，對方更是他第一位送玫瑰花的女人，對毛舜筠的依戀不言可喻。