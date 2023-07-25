杜蘇芮最新「風雨預報」！花東總雨量上看1000毫米 颱風假有難度
杜蘇芮颱風持續進逼，今（25）日下午將轉為強烈颱風，中央氣象局下午2時30分發布陸上警報，最新資料則顯示，從今日到週五（7月25日至7月28日），颱風影響期間總雨量預估方面，以花蓮、台東山區的700～1000毫米最多，其次是高雄、屏東的400~700毫米，風力部分，蘭嶼和綠島平均風力可達7～8級，瞬間陣風達10～11級，金門瞬間陣風9～10，其餘各縣市平均風力大多落在3～4，瞬間陣風5～6級，若以現階段預估，僅蘭嶼綠島、恆春和金門的風力有望達颱風假標準，實際情況還需地方政府判斷。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，明（26）日南部地區雨勢會明顯轉大，預估高雄及屏東平地總雨量約200～400毫米，宜蘭山區300～500毫米，嘉義和台南山區200～350毫米；至於其它地區，北北基皆為80～150毫米，桃竹苗預估都小於80毫米，台中、彰化平地80～150毫米，雲林至台南平地約100～250毫米，降雨主要落在東南部和南部山區。
至於風力的預估上，明日各地最大陣風約5～6級，平均風力約3～4級，只有蘭嶼、綠島最大陣風有達10～11級，平均風力約7～8級、恆春半島最大陣風9～10級。以現有風雨預估條件來看，除了「蘭嶼綠島、恆春、金門的風力」和「花東山區的雨勢」較危險，其它均未達到可以停班停課的標準。但氣象局仍提醒，今晚開始風雨情況將越來越強烈，民眾還是要做好防颱準備。
至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有以下3個重點。
🟡颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。
🟡依氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞。
🟡風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準，但因受地形、雨量影響，讓交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。