Netflix鬼月精選片單出爐了！許光漢、林柏宏「私房愛片」一次看
農曆鬼月即將來臨！Netflix釋出「鬼月精選片單」，除了日前公布將於8月10日上線的《關於我和鬼變成家人的那件事》之外，還有日本漫改電影《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》、韓國全新喜劇實境節目《喪屍宇宙》等作品。《鬼家人》主演許光漢、林柏宏、王淨，也公開「私房鬼月片單」推薦給大家。
記者黃雅琪/綜合報導
《關於我和鬼變成家人的那件事》的主演們，推薦「私房鬼月片單」與大家共度農曆7月鬼門開！許光漢推薦，Netflix日本懸疑電影《夜霧村莊》，希望在鬼月能夠讓大家沉浸在藤井道人導演的世界裡；而林柏宏推薦，Netflix科幻單元影集《黑鏡》，他表示：「我覺得《黑鏡》呈現的氛圍還滿符合鬼月氣氛，有種另類的驚悚和反思。」王淨則是推薦，改編自日本漫畫的《今際之國的闖關者》，她坦言自己不太愛看血腥片，但《今際之國》中精采、熱血沸騰的劇情，是能夠讓她一直看下去的作品。
Netflix特別製作一支，集結各國驚悚作品片段的影片，陪全球觀眾度鬼月！不論是散播「台式恐懼」，被譽為台灣恐怖片天花板的《咒》、韓國全新喜劇實境節目《喪屍宇宙》、改編自日本漫畫的《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》、《殭屍校園》、《地獄公使》、《Sweet Home》、泰國驚悚懸疑推理影集《永久刪除》、《怪奇物語》、《星期三》等作品，全球各式奇幻鬼怪都在Netflix上可以看到。