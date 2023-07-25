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PLG／鋼鐵人順利簽下丹尼爾、劉承彥　總教練邱大宗對二人有期許

▲高雄17直播鋼鐵人正式與新秀劉承彥簽約。（圖／鋼鐵人提供）
▲高雄17直播鋼鐵人正式與新秀劉承彥簽約。（圖／鋼鐵人提供）

記者黃建霖/綜合報導

高雄17直播鋼鐵人2023 P. LEAGUE+選秀會第一輪及第二輪指名丹尼爾、劉承彥，於(25)日正式完成簽約，兩人目前也開始與球隊們練球，為自己的新秀賽季做準備。

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來自奈及利亞擁有208公分的丹尼爾，今年投入選秀，除了有先天優異的身體素質，NBA等級的臂展235公分，也讓總教練邱大宗在未進球隊就為他取了「蜘蛛」的綽號，測試會各項數據皆相當亮眼的丹尼爾，無論在摸高測試或敏捷都是新秀中數一數二的成績。

丹尼爾於2019年來台加入世新大學籃球隊，幫助球隊連續三年進入UBA四強，身為世新大學最嚴密的銅牆鐵壁，「雙十」已是基本數據，更拿下108、109、111學年度三屆UBA阻攻王，最後一年的UBA，丹尼爾場均可攻下11.5分、13.3籃板、2.5阻攻，各方面各趨成熟。

至於打後衛的劉承彥，身上流著賽德克族的血液，從高中開始就是一名「跑車」型以速度見長的球員，加入義守大學後備受重用，菜鳥年就擔任當家主控，除了「快」，劉承彥也在四年的經驗中逐漸學會「慢」下來，掌控比賽節奏，也不斷增加自己的進攻手段，找到小個子的生存法則。

除了得分逐年增加，剽悍的防守及判斷，也讓劉承彥在UBA最後一年繳出11.9分、4.8籃板、5助攻、3.4抄截的成績單，助攻及抄截都位居排行榜前三，個人單場最高攻下26分。而劉承彥的「極速」血液將成為鋼鐵人的一枚活棋，有望成為改變比賽節奏的板凳暴徒。

鋼鐵人總教練邱大宗也對兩人抱有極高期待，「希望承彥可以快速的『轉大人』，球場上是沒有分年齡的，必須藝高人膽大，目前也會培養他有更多進攻手段，讓他之後在賽場上能夠有自己的武器。」

另外，針對丹尼爾，邱大宗則期許他能快速吸收及成長，新賽季會需要他在防守端上，幫助鋼鐵人建立堅固的「天棚」，進攻上需要更多的籃下腳步，更有膽量及耐心在禁區取分。

▲高雄17直播鋼鐵人2023 P. LEAGUE+選秀會第一輪指名的丹尼爾於(25)日正式完成簽約。（圖／鋼鐵人提供）
▲高雄17直播鋼鐵人2023 P. LEAGUE+選秀會第一輪指名的丹尼爾於(25)日正式完成簽約。（圖／鋼鐵人提供）

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