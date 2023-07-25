朴寶英被李秉憲嚇壞！1秒變臉「換眼珠子」 還發出多種怪聲
南韓災難電影《水泥烏托邦：末日浩劫》，集結李秉憲、朴敘俊、朴寶英等演員精彩共演，電影尚未上映就掀轟動，已有152個國家爭購版權搶上映。朴寶英透露拍攝空檔時，李秉憲會一直坐著和大家聊天，但開拍時他的眼神馬上就變得不一樣，彷彿換了眼珠子一樣，很驚訝李秉憲怎麼有辦法在短時間內有那麼大的轉變，讚嘆不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
朴寶英在《水泥烏托邦：末日浩劫》中所飾演的「明華」，是在災難中也不失去自我信念的角色，她透露會參演本作，有5成的原因是因為劇本，另外5成的原因則是李秉憲。朴寶英分享首次和李秉憲合作的感想，她說：「印象很深刻的是，劇本中有一個表演提示是『發出怪聲』，李秉憲前輩展現超乎想像的演技，沒想到竟然能這樣詮釋！導演還非常滿意的問說是否有其他版本，結果前輩又馬上展現了另一種演技，看到前輩那模樣，我心想他是不是準備了100種版本！」
《水泥烏托邦：末日浩劫》描述因為大地震而一夜化為廢墟的首爾，僅剩「皇宮公寓」仍屹立不搖，倖存者們聚在一起為了生存而奮戰，是部大型的災難電影，為了展現電影中公寓的真實規模，製作團隊搭建一個到達實際公寓三樓的布景，不僅美術設計，化妝也不馬虎，連膚色都有三個階段，為了符合災難時間的推移，皮膚也變得越來越粗糙。除了主要演員外，其他演員多達150位。電影8月10日在台上映。