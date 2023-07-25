世大運中華隊代表團抵達成都！搭乘豪華經濟艙與商務艙
我國參加成都世大運代表團選手最大團，今(25)日上午自桃園機場出發，由教育部林騰蛟次長陪同，搭乘華航商務艙及豪華經濟艙前往成都，日前陪同第一團選手出發的體育署鄭世忠署署長親自在成都天府機場接機，期待選手們在競賽場上盡情展現天賦與日以繼夜的苦練成果。
記者吳政紘/綜合報導
我國代表團共計有319位成員，分成5梯次出發。今日的66位選手，包括柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、跆拳品勢、武術、網球等代表隊，昨日即在大專體總的安排之下，入住過境旅館，今天上午8時25分搭乘華航CI 551客機起飛，上午11時30分抵達成都天府機場。
鄭世忠署長特別感謝華航及長榮全力協助安排廣體客機，讓全數選手均能乘坐商務艙及豪華經濟艙的座位，旅途舒適自在，減少舟車勞頓之苦。
鄭世忠署長今天上午到選手村了解團本部設置情形，他表示，大專體總及隊醫在抵達首日已設置好團本部及醫護室，及連絡各訓練場館，務必做好後勤支援工作，讓選手迅速進入備戰狀態。
我代表團預定明（26）日參加FISU執委會會議之後，將會確認開幕典禮儀節等相關事宜。同時，我國代表團將在7月26日在選手村升旗。