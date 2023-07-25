今年首起登革熱死亡！40多歲女「發病後5日」病況惡化過世

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依據現行死亡病例統計定義，登革熱確定病例於傳染病通報系統具通報及確診紀錄者，於確診後60天內（含）自然死（排除意外死、自殺、他殺、不詳）且死亡證明書之死因甲、乙、丙、丁任一有記載登革熱相關病名，即列入死亡統計，故此案研判為今年首例死亡病例。
疾管署統計，國內上週新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為臺南市163例、雲林縣40例及高雄市3例，分別於台南市永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例，高雄市前鎮區、路竹區及苓雅區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。
疾管署表示，近日颱風杜蘇芮逼近，依據中央氣象局資料，全國各地皆有降雨，為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵；亦請於颱風過後留意住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」。
疾管署呼籲，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。
國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中臺南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔42%、266例，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26%，目前累計7例重症病例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。