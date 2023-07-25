等了百年！塞納河整頓進「最後階段」 法國砸14億歐元喜迎奧運
2024巴黎奧運將在明年7月登場，為了在塞納河（Seine）上舉辦開幕典禮，法國政府豪砸14億歐元（約台幣471億），明年奧運亦要在這恢復水上運動，在那之前，塞納河已長達百年禁止人們下水游泳，理由是河水過髒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，與許多現代化大城市一樣，由於上游工業廢水、人口激增帶來的大量汙水排放，巴黎的水質在過去百餘年都十分糟糕，塞納河也深受其害，從1923年開始，法國政府就不准人民在河裡洗澡、游泳，至於一年一度的耶誕跨河比賽則勉強持續到二次世界大戰後也停辦。
不過，因為2024年的巴黎奧運，將是法國時隔百年後，再次於同樣地點舉辦夏季奧運會，特別有意義，因此也賦予塞納河新生之機，得以被淨化。除了開幕式，這裡也將成為明年奧運馬拉松游泳以及鐵人3項比賽的場地。
為了這百年一遇的重要盛會，巴黎市政府努力數年，現在，這項「歷史性的清理工作」終於來到最後階段，包含改造19 世紀老舊的「單一系統」排水設施、建造巨大地下水庫改善徑流（runoff）等等。
不只是奧運，巴黎市府還計畫2025年要開放塞納河畔的3處露天游泳區。負責籌辦奧運會的巴黎副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）表示，當民眾看到運動員在塞納河內暢泳而沒有產生健康問題後，就會有信心並開始重返塞納河。