日圓先生預估日本通縮結束！日圓將溫和升值　年底可「升破130」

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日本央行即將於27日、28日召開貨幣政策會議，榊原英資表示，不知道日本央行會否在這次會議就決定調整貨幣政策，但在不久的將來，貨幣政策修正是有可能的。
而對於全球經濟展望，榊原英資則樂觀看待，雖然不確定性日益增長，但所有國家都從過去的經驗吸取了教訓，榊原英資認為應該不會再發生那樣嚴重的金融危機與亞洲貨幣風暴，而正在放緩的美國經濟也有可能復甦。
對於近期日圓匯率止跌，《日經亞洲》日前報導分析有三個結構性因素發揮作用，第一是日本如果處於貿易逆差的入超狀態，為了籌集用於支付的外匯，拋售日圓的行為會增加，從而導致日圓貶值。而因為俄烏戰爭，進口能源價格高漲，造成日本在2022年度創下史上最大貿易逆差，但這種現象已經在逐漸平息。
第二是疫後日本的人員流動限制放寬，入境觀光客大增，彌補貿易逆差。入境遊客將外匯換成日圓，也是促使日圓升值的主要原因之一。
第三是美日之間的利率差正在收斂，美國國債發生「收益率倒掛」現象，兩年期國債的利率比10年期國債還高，這意味著市場預期美國經濟將會衰退，而如果美國經濟形勢惡化，美日之間的利差就會趨於縮小，拋售日圓、買入美元的風險就會擴大，這也阻止了日圓貶值。
而對於日本央行即將於27日、28日召開的貨幣政策會議，根據《路透社》報導，日本央行傾向於維持殖利率曲線控制政策不變，日本央行總裁植田和男表示，將重點關注近期的通膨和工資增長是否會持續到明年，來決定央行的殖利率曲線控制政策是否調整。