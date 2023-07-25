IKEA小龍蝦麵199元開吃！20元芒果霜淇淋回歸 哈根達斯買10送10
IKEA瑞典餐廳即起至8月陸續推出新菜色，包括XO醬小龍蝦麵199元開吃，還有整盤麻辣小龍蝦399元，夏季必吃的芒果霜淇淋也回歸開賣，還有瑪格麗特披薩、松露蕈菇派、小龍蝦沙拉、肋眼牛排。同時，7-11推出哈根達斯限定優惠，全系列任選買10送10。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA小龍蝦季開跑，即起至9月30日推出主題餐點，包含獨門秘方調製而成的正宗十三香麻辣小龍蝦（399元）、Ｑ彈微辣的XO醬小龍蝦麵（會員199元）、清爽開胃的小龍蝦沙拉（149元）。適逢夏日炎熱的芒果季，芒果霜淇淋（20元）也好評回歸，香甜微酸的爽口滋味，夏天絕對不可錯過。
甜點、輕食部分有4吋瑪格莉特披薩（69元）、乳酪松露蕈菇派（69元）、芒果圓舞曲蛋糕（65元）、焦糖蘋果蛋糕（76元）。並且8月1日起IKEA磅推出全新的8盎司肋眼牛排佐可可洋蔥多蜜醬，經高溫烘烤的肋眼牛排香氣四溢，搭配法式經典的可可洋蔥多蜜醬，將蔬菜的鮮甜與紅酒的濃醇完美融合，濃郁香氣的可可粉增添豐富層次，一次滿足老饕的口腹慾！
此外，炎炎夏日吃冰消暑必囤貨，7-11自8月2日起至15日，購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選「買3送2、買10送10」，小資族買3送2相當於下殺6折；家庭囤貨買10送10，換算下來最低單件不到65元。會員活動期間，買10件即可集1點，集滿4點就有機會獲得哈根達斯時尚手提箱或哈根達斯單球冰淇淋券6張，夏天吃冰消暑趕緊呼朋引伴買起來。