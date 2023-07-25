教我說唐人話！清大研究4百年前閩、西學語言　獲西班牙皇室表揚

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清大今（25）日指出，李毓中跨國團隊以近年陸續編輯出版的9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》為基礎，提出「兩個帝國語言的首次接觸：第一次全球化時期中國東南沿海的漢語—西班牙語—閩南語手稿」主題，獲得講座首獎，第二名為阿爾及利亞團隊，第三名則為古巴團隊。
李毓中團隊本月初赴西班牙，從索里亞公爵卡洛斯‧蘇里達手中獲頒這項殊榮，並舉辦為期3天的講座交流，並致贈9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》給公爵。公爵仔細讀了團隊所複製出版的17世紀《閩南—西班牙語辭典》，見到當時西班牙人為學習閩南語寫下的Ca Goa Ta Tung Lang Oe（教我說唐人話）註記，也感到驚喜，這套叢書將被收藏在「索里亞公爵西班牙語科學與文化基金會」。
清大表示，由李毓中所組成的跨國團隊2017年在菲律賓馬尼拉聖多瑪斯大學檔案館發現厚達千頁、收錄約2萬7千個詞條，以西班牙語、閩南語、官話拼音書寫的《西班牙─華語辭典》（Dictionario Hispánico Sinicum），勾勒出大航海時期的生活百態，也是現存研究古閩南語最重要的辭典。
李毓中回憶，當時這份淹沒在檔案中的手稿被不識漢字的神父標註為「價值不高」（Vale muy poco），反倒激起了他的好奇心。深入翻閱後發現，它收羅了4百年前海外閩南人日常生活所需、包羅萬象的詞彙與俚語，極其珍貴；其中提到「雞籠淡水」等詞彙，也顯示該辭典為西班牙人占領北台灣時期所編輯。
李毓中團隊自此開啟長達數年的調查、研究、整理、編纂工作，陸續自西班牙、義大利等地收羅了《漳州話語法》、《奧古斯特公爵圖書館菲律賓唐人手稿》等珍貴文獻，並推出《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》系列套書，建立團隊在閩南—西班牙歷史研究領域的全球領先地位。
熱愛西班牙及海洋文化的李毓中，曾赴西班牙塞維亞大學攻讀博士，專研拉丁美洲史、西班牙海上發展史、早期台灣史及菲律賓史。他表示，台人大多去荷蘭研究早期台灣殖民史，但西班牙其實也有很多豐富的史料，是一塊尚未被好好發掘的文化寶藏。
「我一直相信，當全世界都知道你在做這個研究時，史料會主動找上你。」李毓中陸續收到來自世界各地解不開的史籍謎團，其中包括德國的《奧古斯特公爵圖書館菲律賓唐人手稿》。
李毓中說，當時所有學者都認為這是廣東話－葡萄牙語辭典，但熟悉馬尼拉歷史的他，馬上從手稿中的「澗頭」、「澗尾」用語看出這指的是馬尼拉華人居住地帕里安（Pariáns），因為「澗」字在16、17世紀的馬尼拉是指華人社區的意思，由此證實其為閩南人學習西班牙語所編輯的辭典。
目前仍在西班牙訪問交流的李毓中說，《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》將持續出版，也希望清華大學的研究成果未來能與其他國家所藏的16、17世紀閩、西古文獻，一併申請列入聯合國教科文組織的世界記憶計畫（Memory of the World）。