住家擺設藏眉角！1改變「正向情緒」飆1.5倍 全球5大居家困擾曝
2023年擺脫疫情陰霾，家對於人們的意義也變得不同了，瑞典家居品牌IKEA今（25）日公開「全球居家趨勢調查」發現，家除了實用性的功能外，若是居家空間加入居住者「自我風格」，待在房子裡能產生的正向情緒是1.5倍，仍而現實與理想仍是有很大的差距，根據調查顯示出「全球五大居家困擾」都與收納有關，因此0靈技巧的快速收納產品，也成為未來家居產業的新趨勢。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA每年都會對世界各地的居家生活進行調查，今年針對37個國家，超過3萬7千位民眾進行調查．發現處在能夠「反映自我」風格的家中，居住者對家的正向情緒會高出1.5倍，顯示住家除了功能性外，現在更多了自我風格展現，也就是説只要用心打造居家空間，就可以有效提高快樂、正面的情緒。像是調查中發現，有近三分之一的人認為，擺放充滿經歷與回憶的物品，會更讓居家環境更有個人風格。
然而物品堆積也讓空間變得更加混亂，調查指出全球居家的五大困擾都與「收納有關」，包括空間凌亂、忙著收拾做家務、物品過多無固定收納位置、空間有限、與同住者對「亂」的定義無共識。而為了因應全球居家趨勢，IKEA業者也表示，今年IKEA恰好適逢全球80週年，線上線下推出的商品，都將依造「完全收納」的理念去發展。
包含響應全球80週年的「Nytillverkad」系列，將經典商品推出新顏色、設計；還有平價的BRUKSVARA臥室系列，單人床框免3千元、床底收納盒500元、人體工學枕399元等，系列商品共有6種顏色可混搭，整間臥室總價1萬5千元內搞定（包括雙人床、4個床底收納盒、2張邊桌、1個收納櫃、4個收納盒、2門2抽的衣服），隨心所欲打造自己喜歡的居家風格。
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