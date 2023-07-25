立法院議政博物館聯展　彰顯臺灣民主價值

我是廣告 請繼續往下閱讀
游錫堃表示，現在世界民主版圖不斷在萎縮中，但臺灣的民主成就受國際各項評比的認可，也是華人圈中唯一現代化民主國家，打破過去蔣中正、毛澤東、周恩來與李光耀等人所說「華人不適合民主」的觀念。
「民主的花朵必須用暴君與愛國者的鮮血澆灌。」游錫堃引用美國第三任總統傑弗遜(Jefferson)的名言強調，臺灣的民主是一段百年追求的歷程，百年來經過六次政治結社，由歷代先賢的血淚澆灌而成，因此他期待透過展覽將先賢的足跡找出來，讓國人能了解過去所被掩蓋的歷史，並珍惜、捍衛民主，否則下一代可能又要再流血去爭取。
副院長蔡其昌則說，臺灣的民主成就已成為跟全世界溝通，與共享價值的語言，而唯有民主不斷的深化，才能捍衛臺灣的安全。因此，立法院將先賢追求民主的血淚故事匯集成展覽，期待這個暑假，國人可以帶著全家人一起到園區參觀，瞭解民主得來不易，又從何而來。
蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根則說，治警事件中為先賢辯護的律師中，不少是從日本跨海來臺，顯示先賢所爭取的是普世價值，而臺灣民報刊載的法庭辯論，也成為宣揚立憲政治、自由平等的平台，自此臺灣人才敢開始批判政治，治警事件至今已一百年，是歷史教育的最好時機，而展覽辦在霧峰也深具歷史臨場感。
立法院議政博物館指出，1921年林獻堂領導臺灣先賢進行「臺灣議會設置請願運動」，1923年為了支援請願運動，由同為宜蘭人的石煥長與蔣渭水成立「臺灣議會期成同盟會」，卻不被臺北北警察署准許，因此他們改向日本東京早稻田警察署報備並獲准，但此舉卻使得臺灣總督府威嚴盡失，當年底總督府開始全島搜索、逮捕，包括蔣渭水、林幼春、蔡惠如、蔡培火等人都被判刑，史稱「治警事件」。
「臺灣議會期成同盟會」是臺灣人第一次政治結社，而「治警事件」則是第一次公開的政治大審。議政博物館指出，透過公開審判、雙方抗辯以及集體入獄等過程，臺灣的民族運動勢力得以宣示反專制、爭取自治參政權等理念，在當時發揮啟蒙民智、喚醒民心、強化民氣的作用，也對後續臺灣民主發展產生深遠影響。
此外，今年初於立法院台北院區展出的「民主國會30年特展」，也同步移師民主議政園區展出。議政博物館指出，二者聯展深具意義，因臺灣議會設置請願運動是臺灣民主浪潮的第一波，而建立民主國會則是浪潮的最後成果，橫跨百年時空的展覽相互呼應，也揭示「台灣民主，百年追求」的艱辛歷程，而觀眾也能一次了解臺灣民主化的歷程。