牛角燒肉代理商爆發財務危機 勞動部：500名員工7月遭欠薪
代理「牛角燒肉」、「邁泉豬排」的「捷利國際餐飲公司」，傳出母集團「五互集團」捲入不法吸金案，而爆發財務危機，旗下代理及自創共計8個品牌，全台共計有32家門市，預計都將暫停營業。勞動部今（25）日接獲停業消息，立即與該公司聯繫，了解到該公司員工人數約500人，7月以前的薪資皆正常發放，但7月份薪資（發薪日8月10日）恐無法支付；勞動部已要求地方政府依法進行預警查訪，確保勞工就業權益。
記者李琦瑋／台北報導
牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku今天在臉書粉專公告，因加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，牛角燒肉有7間加盟門市即日起暫停營業，其他非捷利集團代理的分店都還有營業。
勞動部表示，傑利國際餐飲公司旗下代理及自創共計8個品牌，全台共計有32家分店，員工人數約500人（含派遣勞工100人），目前員工7月以前薪資皆正常發放，惟本月份薪資（發薪日8月10日）恐無法支付。
勞動部已要求所有分店涉及的6縣市政府，包括台北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣，立即依法進行預警查訪，瞭解員工相關訴求及後續就業輔導相關事宜，後續就員工工資及資遣費，會積極透過調解與墊償制度確保勞工相關債權，同時會並立即啟動協助員工就業等相關權益保障措施。