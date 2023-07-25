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伊朗體感溫度飆66.7°C！極端熱浪更烤出社會危機　富人窮人兩樣情

▲全球高溫持續，各地破紀錄的異常高溫頻傳，而熱浪往往讓窮苦階層受害最深，也加劇了社會危機。圖為雅典孩童在噴泉玩水消暑。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球高溫持續，各地破紀錄的異常高溫頻傳，而熱浪往往讓窮苦階層受害最深，也加劇了社會危機。圖為雅典孩童在噴泉玩水消暑。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

全球高溫持續，各地破紀錄的異常高溫頻傳，科學家表示，人類行為造成的氣候變化，在這波席捲全球的極端熱浪中，起到了「絕對壓倒性」的作用，人類就是氣候危機的罪魁禍首。且極端高溫更加劇了所得分配不均的社會危機，因為熱浪往往奪走各地最弱勢族群的生命和生計。

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伊朗波斯灣國際機場日前體感溫度達到史無前例的66.7°C，《紐約時報》報導了伊拉克與科威特的人民如何適應極端高溫，在伊拉克，建築工人凌晨4點就出發去上班，因為必須趕在烈日曝曬前盡可能完成工作，早上7點22分氣溫已經達到攝氏48度，沒人能夠在這種環境下繼續施工，工人只能轉往室內工作，然後到早上9點就下班。社會的生產力因高溫而降低，所有工程項目的施工期程一再延長，白天的炎熱氣候以及凌晨就必須上工的作息，也讓人們很難維持正常的社交。

而科威特的氣溫與伊拉克相仿，但由於盛產石油，當地人民生活相對富足，室內空調與汽車成為人們避暑的方法，大多數人避免外出，有位科威特民眾直言，「日出之後一切都是地獄」，街上空空蕩蕩，所有的生活都搬到室內，這也造成許多科威特民眾缺乏維他命D以及超重的問題。而必須容忍「日出地獄」高溫的室外工作，則交給來自印度、埃及、孟加拉等國的外籍移工完成。

《紐約時報》指出，這像是一種經濟意義上的種姓制度，科威特靠著石油產業致富，石油產業加速全球暖化，但躲在空調室內的科威特人很少去思考兩者間的關係，反正不得不接受高溫曝曬的，是另一群必須努力賺錢的外籍移工。有能力保護自己的民眾，與沒有能力自保的民眾，在極端高溫下兩者中間宛如存在一條鴻溝，而這樣的現象讓人不安。

《WSWS》網站的報導指出，去年夏天歐洲有超過6萬1000人因熱傷害或高溫相關導致死亡，美國國家氣象局的數據顯示，過去10年，死於高溫人數是死於颶風的8倍之多。更嚴重的問題是，承受高溫傷害最劇烈的，往往是社會底層的窮苦工人，許多統治階層菁英對氣候危機始終表現得漠不關心，因為富人有許多資源與手段來避暑，而資源匱乏的窮苦民眾，只能以生命為代價去承受全球異常高溫的苦果。

根據《BBC》報導，世界天氣歸因小組的科學家們週二發佈最新報告，直指如果不是人類燃燒化石燃料導致全球變暖，這個7月各地破紀錄的熱浪不會發生。但是如今，異常高溫變成日常，而幾乎所有社會都沒有為致命的極端高溫做好準備。

科學家們研究發現，聖嬰現象在這波熱浪中，僅起到了很小的作用，燃燒化石燃料導致的氣溫升高才是造成極端高溫的主因。科學家們警告，未來幾周和幾個月內可能還會打破更多紀錄，世界必須趕緊提出適應極端高溫的計畫，因為極端高溫不再罕見。

舉例而言，建造房屋時必須把耐熱當作主要指標之一，都市要種植更多樹木來降溫，同時要替人們設置「涼爽中心」作為高溫避難所，因為熱浪往往奪走社會上最弱勢族群的生命和生計，政府有責任為這些人找出更好的應對之道。

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