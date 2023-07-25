伊朗體感溫度飆66.7°C！極端熱浪更烤出社會危機　富人窮人兩樣情

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而科威特的氣溫與伊拉克相仿，但由於盛產石油，當地人民生活相對富足，室內空調與汽車成為人們避暑的方法，大多數人避免外出，有位科威特民眾直言，「日出之後一切都是地獄」，街上空空蕩蕩，所有的生活都搬到室內，這也造成許多科威特民眾缺乏維他命D以及超重的問題。而必須容忍「日出地獄」高溫的室外工作，則交給來自印度、埃及、孟加拉等國的外籍移工完成。
《紐約時報》指出，這像是一種經濟意義上的種姓制度，科威特靠著石油產業致富，石油產業加速全球暖化，但躲在空調室內的科威特人很少去思考兩者間的關係，反正不得不接受高溫曝曬的，是另一群必須努力賺錢的外籍移工。有能力保護自己的民眾，與沒有能力自保的民眾，在極端高溫下兩者中間宛如存在一條鴻溝，而這樣的現象讓人不安。
《WSWS》網站的報導指出，去年夏天歐洲有超過6萬1000人因熱傷害或高溫相關導致死亡，美國國家氣象局的數據顯示，過去10年，死於高溫人數是死於颶風的8倍之多。更嚴重的問題是，承受高溫傷害最劇烈的，往往是社會底層的窮苦工人，許多統治階層菁英對氣候危機始終表現得漠不關心，因為富人有許多資源與手段來避暑，而資源匱乏的窮苦民眾，只能以生命為代價去承受全球異常高溫的苦果。
根據《BBC》報導，世界天氣歸因小組的科學家們週二發佈最新報告，直指如果不是人類燃燒化石燃料導致全球變暖，這個7月各地破紀錄的熱浪不會發生。但是如今，異常高溫變成日常，而幾乎所有社會都沒有為致命的極端高溫做好準備。
科學家們研究發現，聖嬰現象在這波熱浪中，僅起到了很小的作用，燃燒化石燃料導致的氣溫升高才是造成極端高溫的主因。科學家們警告，未來幾周和幾個月內可能還會打破更多紀錄，世界必須趕緊提出適應極端高溫的計畫，因為極端高溫不再罕見。
舉例而言，建造房屋時必須把耐熱當作主要指標之一，都市要種植更多樹木來降溫，同時要替人們設置「涼爽中心」作為高溫避難所，因為熱浪往往奪走社會上最弱勢族群的生命和生計，政府有責任為這些人找出更好的應對之道。