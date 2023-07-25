特企／能源轉型開始！經濟部擔保機制　助攻離岸風電開發商融資

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俄烏戰爭後，歐盟各國更大力發展再生能源， 大家都在爭搶葉片製造、船隻等開發時所需的資源。經濟部部長王美花表示，政府正設計擔保機制，要讓台積電以外的買家也能買得到綠電，當買到綠電後，待離岸風電開發商去融資時，國外融資銀行會比較放心，預期最近就可公開說明。她也強調，這機制對離岸風電開發第一期至關緊要，此外最近有幾家國內大廠反映其國際客戶突然對2030年前的綠電要求很明確，若要大比例的再生能源，現在就得下訂。因此經濟部也與廠商溝通2025年前如何買到太陽光電，2026年起則是離岸風電較多，而這些都與新的擔保機制有關。
再生能源發電雙創新高 台灣能源轉型今年「最風光」
《今周刊》發行人梁永煌致詞時指出，自2017年首屆「新能源國際論壇」後，台灣能源轉型展現卓越成績，如風光發電在今年7月7日中午達到806.5萬瓩（kW），風、光電雙創歷史新高，每5度電中就有1度電是綠能，這是台灣能源轉型最「風光」的一刻。
台灣須重視開發太陽光電時土地取得的問題，蔡佳晋說明，台灣農地不比日本少，而日本糧食自給率35%、台灣32%，以日本案例顯示，糧食危機不是再生能源發展阻礙，重點在如何協調、說明。他也強調，「農業是肉體糧食，電力也是精神糧食」，再生能源不只是業者需求，也是國家甚至人類永續發展需求，能源開發須有所取捨。
推動能源發展三大關鍵
曾擔任再生能源產業首席執行長，管理澳洲能源委員會和潔淨能源委員會的Matthew Warren分享，世界上僅三種潔淨能源可達到規模化，分別是水力發電、再生能源，以及核能。但目前大多數國家的能源主要仍來自化石燃料，如煤礦、天然氣和石油。以台灣為例，目前台灣約有45%的能源來自煤礦，36%來自天然氣，核能占比約8%~10%，而再生能源只占了6%。
台灣需要穩定廉價能源才能發展經濟，但同時需要考慮國安及去碳化，才能應對碳排的貿易風險。但台灣的住宅、產業型態和地理環境都不適合大規模發展再生能源，因此他對於台灣在這個世紀內把再生能源發展為唯一電力來源的做法抱有疑慮。
中租控股策略長廖英智表示，中租2010年投入綠能產業至今發現，不論是太陽光電或風力發電，政府從一開始就扮演重要角色。如果在初期官方對外溝通就有一定的強度及廣度，今天綠能產業發展就可能更順利。「台灣在太陽能、風電是亞洲先進者，像是離岸風電的發電能量，未來推動的案場，累積經驗、培養人才；在太陽光電從面板生產到實際營運，都非常有經驗，未來應該有機會往海外，把在能源產業的實力轉換為未來商機。」
熙特爾推一站式能源管理 打造可靠的儲能系統
熙特爾新能源董事長林聖澤則紹，熙特爾成立於2017年，惟在鋰電池行業已投入20多年，從圓柱體電池、軟包電芯、三元鋰鐵電池等都有著墨。他在座談時，對於如何看待有儲能案場在地方受到民眾抗議，做了以下說明，並希望大家從科學來理性看待。「我們所有的設計，都有技術含量。」「呼籲（大家認知）的是，所有的安全都是設計來的，只是你有沒有在安全界線內做設計規範。」
台灣離岸風電領先亞太地位 日本、韓國紛紛來取經交流
台灣從能源轉型邁向淨零排放，政府訂定12項淨零關鍵戰略，逐步邁向2050淨零目標之際。回顧全國再生能源發展成果，截至今年5月已達15.5GW，較2016年4.7GW大幅成長230%。經濟部能源局副局長李君禮指出，面對下一階段的能源轉型，由於電力是造成溫室氣體的排放主力，未來將逐漸推動電氣化，在去碳電力架構下，再生能源佔比達60～70%、火力與碳捕捉技術約佔20～27%、氫能佔9～12%，成為台灣2050淨零排放策略與路徑。
台亞堅持走在能源革命與永續環境最前線 祭10萬元高薪覽人才
台亞風能總經理劉弟勇指出，目前國內離岸風電已走入第三階段區塊開發，總裝置容量從原先10GW提升至15GW，邁向兆元風電市場，看好後市，台亞祭出10萬元以上月薪攬才，另提供每月3.4萬元暑期工讀金延攬優秀人才，專注在離岸風場開發、規劃設計、工程建置、運維管理與風場資產管理等領域，實際參與國內風場開發，見證台灣能源轉型軌跡。
漁電不只可共生還能永續共榮 大亞綠能推動多贏方程式
大亞綠能董事暨聚恆董事長周恒豪分享公司最新位於台南七股的志光漁電共生案場，他有感而發地說：「近期許多新聞事件，讓太陽能光電業者被貼上黑金負面標籤，但回到漁電共生本意，是希望太陽能光電業者在開發太陽光電的同時，透過養殖技術提升漁業整體發展及漁民權益，創造以漁業為主、光電效益加成、地主租金增加與活絡漁村福祉的多贏效果。」
「如果我們晶圓都是綠的，市佔率100％」環球晶董座一封信揭：ESG就是競爭力
明基佳世達集團成員、達昇能源總經理鄭家樑則指出，ESG的發展已經從大企業逐漸深入到中小企業，「（中小企業）老闆們現在也有碳焦慮。」對於淨零碳排，明基佳世達集團2009年開始布局，「我們先做碳排查，看看哪些地方可以改善。」他指出，從綠電的使用來看，自建綠能的費用優於從外部採購綠電，此外搭配儲能系統，也能讓電的使用更有效率。
環球晶集團環境永續發展委員會副總經理黃耀毅也分享，以耗電量最驚人長晶製程為例，「溫度要提升到1400度，非常耗能。」環球晶投入大量研發，將加熱結構重新設計，加上包含切割等其他製程的耗能改善，2022年減少了15%的碳排量。他透露，有一次環球晶董事長寫信給他，內容提到「如果我們的晶圓都是綠的，那我們的市佔率就是100%。」這封信背後，是從晶圓代工、記憶體等各領域半導體業者，對於ESG的加倍重視，已經到了被估算為成本的階段。