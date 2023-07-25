不斷更新／杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！今晚恐轉強颱　明上午觸陸

漫畫星、文學星攜手黃色書刊前進漫博！週邊直接送　爽抽東京機票

▲漫畫星、文學星攜手黃色書刊、日下棗、花於景，一同前進漫博參與橘子嘉年華。（圖／文學星、漫畫星提供）
▲漫畫星、文學星攜手黃色書刊、日下棗、花於景，一同前進漫博參與橘子嘉年華。（圖／文學星、漫畫星提供）

家庭消費中心/綜合報導

2023漫畫博覽會將於7月27日至31日在世貿一館登場，橘子集團旗下beanfun!漫畫星、文學星，首度與橘子嘉年華一同參與，帶大家親眼見證台灣原創力！參與此次盛會的作品包含，金鐘大手黃色書刊《食屍鬼》及與熱血系漫畫家楊政諭合作的《被選上的孩子們》、人氣漫畫家日下棗的《三個不結婚的女人》、BL小說大手花於景的《叛逆玩家》等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動現場，大會不僅佈置了超好拍的場景外，還有Coser穿越次元與粉絲互動，只要拍照打卡就有機會獲得電競鍵盤、滑鼠。不單如此，長期支持台灣原創的漫畫星、文學星，也展示了六部原創作品和四部跨域改編，讓參觀的民眾可以暢讀漫畫、小說，同時，為自己喜歡的作品投票，還能抽週邊，東京來回機票等大獎。

台灣原創眾星雲集 好拍、好看又好玩
首次參展漫博的漫畫星、文學星，帶來平台上高討論度作品，只要為作品應援投票就能抽週邊外，還有機會獲得東京來回機票：

◾《食屍鬼》 擁有35萬粉絲的金鐘獎大手黃色書刊，打造顛覆想像的喪屍世界。

◾《被選上的孩子們》鬼才組合楊政諭、黃色書刊的機器人科幻冒險漫畫。

◾《三個不結婚的女人》SNS人氣漫畫家日下棗，繪出單身女性日常的都會喜劇。

◾《叛逆玩家》20萬粉絲社群大手花於景力作，獨特的無限流BL小說。

◾《因夢想而死的我們》資深輕小說作者小鹿總結十年經驗，揭小說家心聲 。

◾《討厭學校的我，意外開啟了戀愛冒險遊戲般的生活》實力派大賞作家散狐新作校園戀愛喜劇。

▲只要為《三個不結婚的女人》作品投票應援，就能抽三張不結婚的貼紙組（圖／漫畫星提供）
▲只要為《三個不結婚的女人》作品投票應援，就能抽三張不結婚的貼紙組。（圖／漫畫星提供）
▲投票給《叛逆玩家》則是抽方形抱枕，一次把最強CP帶回家。（圖／文學星提供）
▲投票給《叛逆玩家》則是抽方形抱枕，一次把最強CP帶回家。（圖／文學星提供）
除了作品展示外，活動現場打造好玩又好拍的三大特色展區，「遊戲次元」帶你成為遊戲中的主角，搭乘愛與勇氣的機器人愛勇大戰神與眾多角色PK！「二次元的可愛」有超萌場景以及大型Q版不倒翁，「現實次元」帶來最具真實感的都會角落。拍照打卡上傳FB、IG即有機會把電競周邊商品帶回家，兩邊都參加，得獎機會更大！

【FB活動辦法】
拍照上傳到文學星報報FB指定貼文，就抽ASUS 華碩 ROG Strix Scope RX 光學青軸 RGB機械電競鍵盤

【IG活動辦法】
於現場拍照以IG公開帳號發文並@漫畫星報報(comic.funhere) 以及標記 #漫畫星在漫博，就抽ASUS 華碩 ROG Keris Wireless AimPoint 三模電競滑鼠

泛娛樂作品參展　冰球樂團聲援漫博
漫畫星、文學星持續打造多元跨域作品，透過與影視、廣播劇、Podcast等多方跨界合作，展現出豐富的創造力和想像力，為讀者帶來獨特的閱讀體驗。例如漫畫×小說×廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，熱門破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，家喻戶曉的經典台灣怪談《人面魚：紅衣小女孩外傳》。

接下來漫畫星與文學星將獨立樂團美秀集團、血肉果汁機、老王樂隊、怕胖團及冰球樂團的創作樂曲故事轉化成小說、漫畫，打造《看你聽的》特別企劃！7月29日邀請實力派樂團「icyball 冰球樂團」精彩開唱，現場將首次披露詳細消息。

▲icyball 冰球樂團7/29將現場演唱《看你聽的》合作作品〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉。（圖／文學星、漫畫星提供）
▲icyball 冰球樂團7月29日將現場演唱《看你聽的》合作作品〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉。（圖／文學星、漫畫星提供）
漫畫星、文學星的原創新勢力，首度插旗漫博，並且為回饋廣大讀者，安排了一系列精彩活動，要與讀者們同歡過暑假！現場三大特色展區打造絕佳拍照場景，拍照上傳社群還有獨家好禮可以拿。

另外，只要追蹤漫畫星、文學星即可領取漫博限定紀念扇（數量有限，送完為止）。邀請你一起到場支持台灣原創，投票應援你最愛的原創作品，即有機會獲得人氣週邊商品，加碼抽日本東京來回機票。

漫畫星×文學星 @漫畫博覽會：https://bean.fun/NbT5S
漫畫星報報IG：https://www.instagram.com/comic.funhere/
文學星報報FB：https://www.facebook.com/funnovel

▲漫畫星、文學星為回饋讀者，舉辦應援原創作品，大獎二重抽活動。（圖／文學星、漫畫星提供）
▲漫畫星、文學星為回饋讀者，舉辦應援原創作品，大獎二重抽活動。（圖／文學星、漫畫星提供）

橘子嘉年華進駐漫博會！免費送門票　打造5大IP展區、抽百萬豪禮

橘子嘉年華熱力引爆！FEniX、VERA、冰球樂團、未來少女嗨翻舞台

漫博必逛橘子嘉年華！5天狂送禮　iPhone、筆電、純金金幣通通有

特企／橘子嘉年華五大特色IP展區　完成beanfun! 任務抽百萬好禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀