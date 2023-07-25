漫畫星、文學星攜手黃色書刊前進漫博！週邊直接送　爽抽東京機票

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台灣原創眾星雲集 好拍、好看又好玩
首次參展漫博的漫畫星、文學星，帶來平台上高討論度作品，只要為作品應援投票就能抽週邊外，還有機會獲得東京來回機票：
◾《食屍鬼》 擁有35萬粉絲的金鐘獎大手黃色書刊，打造顛覆想像的喪屍世界。
◾《被選上的孩子們》鬼才組合楊政諭、黃色書刊的機器人科幻冒險漫畫。
◾《三個不結婚的女人》SNS人氣漫畫家日下棗，繪出單身女性日常的都會喜劇。
◾《叛逆玩家》20萬粉絲社群大手花於景力作，獨特的無限流BL小說。
◾《因夢想而死的我們》資深輕小說作者小鹿總結十年經驗，揭小說家心聲 。
◾《討厭學校的我，意外開啟了戀愛冒險遊戲般的生活》實力派大賞作家散狐新作校園戀愛喜劇。
除了作品展示外，活動現場打造好玩又好拍的三大特色展區，「遊戲次元」帶你成為遊戲中的主角，搭乘愛與勇氣的機器人愛勇大戰神與眾多角色PK！「二次元的可愛」有超萌場景以及大型Q版不倒翁，「現實次元」帶來最具真實感的都會角落。拍照打卡上傳FB、IG即有機會把電競周邊商品帶回家，兩邊都參加，得獎機會更大！
【FB活動辦法】
拍照上傳到文學星報報FB指定貼文，就抽ASUS 華碩 ROG Strix Scope RX 光學青軸 RGB機械電競鍵盤
【IG活動辦法】
於現場拍照以IG公開帳號發文並@漫畫星報報(comic.funhere) 以及標記 #漫畫星在漫博，就抽ASUS 華碩 ROG Keris Wireless AimPoint 三模電競滑鼠
泛娛樂作品參展 冰球樂團聲援漫博
漫畫星、文學星持續打造多元跨域作品，透過與影視、廣播劇、Podcast等多方跨界合作，展現出豐富的創造力和想像力，為讀者帶來獨特的閱讀體驗。例如漫畫×小說×廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，熱門破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，家喻戶曉的經典台灣怪談《人面魚：紅衣小女孩外傳》。
接下來漫畫星與文學星將獨立樂團美秀集團、血肉果汁機、老王樂隊、怕胖團及冰球樂團的創作樂曲故事轉化成小說、漫畫，打造《看你聽的》特別企劃！7月29日邀請實力派樂團「icyball 冰球樂團」精彩開唱，現場將首次披露詳細消息。
漫畫星、文學星的原創新勢力，首度插旗漫博，並且為回饋廣大讀者，安排了一系列精彩活動，要與讀者們同歡過暑假！現場三大特色展區打造絕佳拍照場景，拍照上傳社群還有獨家好禮可以拿。
另外，只要追蹤漫畫星、文學星即可領取漫博限定紀念扇（數量有限，送完為止）。邀請你一起到場支持台灣原創，投票應援你最愛的原創作品，即有機會獲得人氣週邊商品，加碼抽日本東京來回機票。
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