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國泰航空3.6萬張免費機票今登記！3條件開抽　但「這些錢」要自付

▲國泰航空將贈送台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票乙張，共計將送出3萬6090張機票，但是雖名為「免費」，其實稅項及附加費等費用要自付的。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空將贈送台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票乙張，共計將送出3萬6090張機票，但是雖名為「免費」，其實稅項及附加費等費用要自付的。（圖／國泰航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

因應香港國際機場（Hong Kong International Airport）「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，國泰航空將贈送台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票1張，共計將送出3萬6090張機票，今（25）日起至7月31日，限定7天可讓民眾上國泰航空官網登記參加抽獎，但是機票雖名為「免費」，其實其中的稅項及附加費等費用是需要自付的，且須受條款與細則限制

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「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動由香港機場管理局贊助，由今年3月起分階段向世界各地旅客送出一共50萬張來回香港免費機票。贈送機票活動繼在東南亞市場推出後，陸續於中國內地、東北亞及其他市場進行，為期約6個月。此次將送出共計約7萬6000張從台北、高雄、台中共三地直飛香港的來回經濟艙機票。

▲香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，相望透過贈機票方式吸引更多旅客前往香港。（圖／香港國際機場提供）
▲香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，相望透過贈機票方式吸引更多旅客前往香港。（圖／香港國際機場提供）
香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，隨著航空旅遊業復甦，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，希望透過此活動，讓更多旅客前往香港。機票將由國泰航空、香港航空、HK Express、大灣區航空送出，其中國泰航空則拿到3萬6090張機票，已經率先從今（25）日開放登記。詳細細則如下：

📍參加資格僅兩項：
一、所有參加者必須為年滿18歲或以上的國泰會員
二、並具有台灣身分證或台灣居留證，且於2023年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天(含)以上。

📍如何登記參加並知曉是否中獎： 
一、即日起至7月31日開放登記，需先登入國泰會員帳戶，非會員者可於官網免費加入。 
二、填寫表格：包含國泰會員資料的姓名，需與護照相同。確認資料無誤後提交表格
三、2023年8月4日當天中獎者將收到一封有關中獎者資料登錄通知電子郵件(領獎電子郵件)。中獎者須按該電子郵件所示之連結(限中獎者本人使用)，登錄中獎者本人之台灣身分證字號(或台灣居留證字號)、台灣身分證(或台灣居留證)正反面影本及戶籍地址，若通訊地址與戶籍地址不同，需同時登錄通訊地址，以完成得獎資格確認。 

📍注意事項：
雖是免費機票，但是需自付稅項及附加費，且須受條款與細則限制。另外，費用當然還包含依台灣稅法的規定，中獎總金額超過1,000(含)以上所需支付的稅捐。
 

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