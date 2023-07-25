藍色小鳥被馬斯克「X」取代！推特數十億美元品牌價值恐一夕蒸發

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不過對於以440億美元入主推特的新老闆馬斯克（Elon Musk）來說，重金收購後推特市值的大幅下降或許比起這隻小鳥更加重要。根據《彭博社》報導，他在週六（22日）宣布變化後，週一（24日）上午推特用戶們已經發現新設計的「X」Logo開始出現在平台上。
報導指出，「品牌價值」難以計算且沒有單一估量方法，因此各家評斷方式不盡相同，但他們都有同一個結論，那就是自馬斯克接手以來，推特這個品牌已經受到重創。品牌價值諮詢公司「Brand Finance」認為，推特品牌價值預估約40億美元（約新台幣1257億元），但自去年以來已經損失了32％；范德比大學則預估，推特品牌價值落在150億美元（約新台幣4706億元）至200億美元（約新台幣6275億元）之間，與Snapchat相當。
品牌機構「Fazer」創辦人爾文（Todd Irwin）則指出，推特是全球最知名的社交媒體品牌之一。經典的藍色小鳥與Instagram、臉書（Facebook）Logo出現在全球各地企業和網站；報導提到儘管科技公司「品牌再造」（rebranding）的案例不算少，例如Google將母公司改為Alphabet，臉書母公司更名Meta，但這些公司最終都將原本的品牌或產品服務的原始名稱保留下來。
研究機構「Insider Intelligence」分析師恩伯格（Jasmine Enberg）形容這次馬斯克的決定對於諸多推特用戶與廣告商來說，不僅是個陰暗的一天，更象徵著有17年歷史的推特已經「回不去了」，而他也認為推特的品牌重塑同時提醒著眾人，不需要Threads或其他競爭對手，馬斯克才是最可能是「害死推特」的殺手。