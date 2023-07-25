7-11開出「4組千萬獎」！只花80元中千萬 5、6月統一發票開獎
2023年5-6月統一發票中獎號碼，7-11共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎。其中購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品，竟意外成為千萬富翁，快來對獎看看幸運兒是不是你！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有5位百萬得主。4位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-11頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-11港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁; 一人在台北市南港區的7-11忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-11北港門市購買100元的民生用品。
還有3位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-11振裕門市購買20元的鮮食; 一人在新北市汐止區的7-11登峰門市購買141元的飲品、民生用品；一人在台北市士林區的7-11福順門市購買69元的冰品。
5位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市三重區的7-11虹諭門市購買100元的民生用品; 一人在屏東縣恆春鎮的7-11鵝鑾鼻門市購買20元的布丁；一人在新北市三重區的7-11先嗇宮門市購買35元的鮮乳; 一人在台中市大甲區的7-11日南門市購買37元的零食；一人在台北市士林區的7-11社中門市購買128元的民生用品、飲品。
112年5-6月期統一發票獎今（25）天下午1時30分將在電視直播開獎，獎金1000萬元的特別獎中獎號為「29268886」、200萬特獎中獎號碼為「12912565」20萬頭獎中獎號碼「04667172」、「12999667」、「77607087」。注意！領獎期間自112年8月6日起至112年11月5日止。