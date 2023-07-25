蘋果iOS 16.6釋出！料是iPhone X等3舊機「最後更新」機會
蘋果iOS 17即將上線，而今（25）日又釋出iOS 16.6版本，外傳很有可能會是iOS 16最後一個大版本的更新，這也就意味著，如果iPhone如果沒辦法升級到iOS 17的話，因此了日前官方有公布，可以升級的機型，但iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X三款都將被淘汰，而iOS 16.6會是最後一次升級的機會。而這次的版本更新以重要的安全修復為主。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 16.6版本沒有帶來新功能，主要針對16個安全漏洞的修復，蘋果表示，其中兩個可能遭到積極利用，日前發出的iOS 16.5.1 (c)為官方建議更新的版本，可透過快速安全響應更新修復。
也可能未來會有iOS 16.6.X的小改版，預料會是屬於除Bug的版本，外界推測iOS 16.7的版本不太可能會再出現。而iOS 17預計將在9月與iPhone 15新機一同登場，先前蘋果已說明iOS 17需要 A12 仿生或以上晶片的機型，代表2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級，所以此次iOS 16.6可說是此三款舊機型的最後一次版本更新了。