杜蘇芮颱風持續增強　侯友宜召開整備會議落實防颱整備

金馬經典影展「奇士勞斯基導演全集」　台中場開放預售

▲2023金馬經典影展一網打盡波蘭電影大師克里斯多夫奇士勞斯基執導作品(圖／新聞局提供2023.7.25)
▲2023金馬經典影展一網打盡波蘭電影大師克里斯多夫奇士勞斯基執導作品(圖／新聞局提供2023.7.25)

記者柳榮俊/台中報導

台中市影視發展基金會與台北金馬影展執行委員會共同主辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，上週末「台北場」已熱鬧展開，精彩片單吸引年輕影迷前往朝聖，專題場更是一票難求，票房再破佳績。「台中場」將於8月2日至13日在台中大魯閣新時代威秀影城粉墨登場，超值優惠預售票。今(25)日在金馬影展官網正式開賣，歡迎台中觀眾及中南部廣大的影迷朋友把握難得機會，走進波蘭電影大師奇士勞斯基的電影世界，一睹影史經典。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，在台中市政府及市府新聞局支持推動下，金馬經典影展歷年主題「柏格曼百年紀念影展」、「義大利電影課」、「捷克斯洛伐克電影黃金時代」歷年在台中放映都皆大獲好評，今年登場的「奇士勞斯基導演全集」，更納入波蘭電影大師奇士勞斯基橫跨劇情片、紀錄片、短片及台灣從未放映過的「電視劇場」等多達43部作品以及延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》，且為回饋台中影迷的支持，台中場預售票價只要160元，比台北場更優惠。


林盈志說，為落實藝術電影向下扎根，影展期間也特別企劃專為青少年觀眾打造的「影迷新世代」一系列精彩而且免費的豐富課程，包括映前導讀、專場放映與映後討論，深入淺出帶領年輕同學賞析經典好片，在暑假一探奇士勞斯基的生命哲學與影像美學，「影迷新世代」7月24日開始報名，歡迎12歲至18歲的青少年觀眾報名參加。


「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」台中場的優惠預售票於7月25日在金馬影展官網正式售票，預售票滿額3,000元，即可憑票券兌換與知名品牌HYDY聯名限量的「2023金馬經典款HYDY紀念保溫水瓶（480ml）」，觀眾不僅可以欣賞這些「神作」，也可一併收藏精美又實用的紀念禮。

杜蘇芮颱風接近　盧秀燕籲勿掉以輕心

立法院議政博物館聯展　彰顯臺灣民主價值

中市交通罰單拒繳3年累126萬件　半年28萬件送強制執行

阿婆走10公里以為去進香　竟然是……

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀