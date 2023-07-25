金馬經典影展「奇士勞斯基導演全集」　台中場開放預售

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台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，在台中市政府及市府新聞局支持推動下，金馬經典影展歷年主題「柏格曼百年紀念影展」、「義大利電影課」、「捷克斯洛伐克電影黃金時代」歷年在台中放映都皆大獲好評，今年登場的「奇士勞斯基導演全集」，更納入波蘭電影大師奇士勞斯基橫跨劇情片、紀錄片、短片及台灣從未放映過的「電視劇場」等多達43部作品以及延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》，且為回饋台中影迷的支持，台中場預售票價只要160元，比台北場更優惠。
林盈志說，為落實藝術電影向下扎根，影展期間也特別企劃專為青少年觀眾打造的「影迷新世代」一系列精彩而且免費的豐富課程，包括映前導讀、專場放映與映後討論，深入淺出帶領年輕同學賞析經典好片，在暑假一探奇士勞斯基的生命哲學與影像美學，「影迷新世代」7月24日開始報名，歡迎12歲至18歲的青少年觀眾報名參加。
「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」台中場的優惠預售票於7月25日在金馬影展官網正式售票，預售票滿額3,000元，即可憑票券兌換與知名品牌HYDY聯名限量的「2023金馬經典款HYDY紀念保溫水瓶（480ml）」，觀眾不僅可以欣賞這些「神作」，也可一併收藏精美又實用的紀念禮。