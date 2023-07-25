自爆曾與郭台銘通電話 金溥聰：他問要當King還是King maker？
鴻海創辦人郭台銘獨立參選風聲不斷，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（25）日接受廣播節目專訪透露，郭台銘曾經親自致電給他，詢問「到底應該做King還是King maker？」
記者翁子竣／台北報導
金溥聰今接受網路節目《蘭萱看世界》專訪指出，今年國民黨徵召總統人選前，郭台銘曾經打電話詢問「我可不可以帶兒子一起去看你，因為我站在人生的十字路口，我到底應該做King？還是King maker？」
金溥聰表示，他當時回應現在情勢不同，侯友宜已經間接表態；對於國民黨來說要逆勢操作，將不是黨員的你找出來，這個困難度非常高，不過，郭接著追問，是否要再靜觀一下？他也回應，可以這麼說。
不僅如此，金溥聰進一步指出，國民黨後來徵召侯友宜，他也寫了封信給郭台銘，大意是說郭現在最適合出來做King maker的，人格高度除會被大家尊重，還可以在歷史留下美名，他也願意以個人立場協助扮演好King maker。金強調，確定郭有收到信了，但沒回應就不再打擾。
金溥聰呼籲，隔行如隔山，郭台銘對於地方政治真的不太了解。他不解說，不明白郭旁邊的人講了些什麼，但在他們這些懂的人來看，應是郭自身要想清楚，希望郭可以三思。