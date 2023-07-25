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雷大雨小？台版黑暗榮耀霸凌師長記過復職　中市府：退回重查

▲得知加害人已獲復聘，人本基金會中辦及民代要求教育局拿出真相，讓威權管理退出校園。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）
▲得知加害人已獲復聘，人本基金會中辦及民代要求教育局拿出真相，讓威權管理退出校園。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）

記者顏幸如／台中報導

台中市高二男生因不堪在校遭師長們長期霸凌，2月開學第二天在家輕生，事件曝光後涉案7名教職員全數調離現職。人本基金會今驚爆，該案調查至今，家長仍拿不到調查報告，學務主任等人卻已在7月1日復職，霸凌處理機制完全失靈！教育局表示，已於7月4日要求學校重啟調查，相關人員在調查期間不應復職，將要求重新召開教評會。

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台中市豐原高中蔡姓高二男生，因不堪學校主任、教官多人長期以記過懲處、當眾羞辱等方式霸凌，開學第二天在家中輕生，其他學生於網路議論，人本及民代揭發此事，批評校方和教育局官官相護。因過程太像當時流行的韓劇，被稱為「台版黑暗榮耀」。比蔡生大兩屆的學姐，事後也站出來指控遭師長性騷，甚至以「讓你無法畢業」要脅。

當時市長盧秀燕曾表態，認為校方「過度消極、疑點重重」，並強調「每個孩子都不該被不當對待」、「應該讓真相水落石出、還孩子一個公道」。教育局遂出重手，將校長及學務主任等7人被調離現職。

▲人本中辦主任曾芳苑感慨，蔡生家長至今拿不到調查報告、加害人卻已復職。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）
▲人本中辦主任曾芳苑感慨，蔡生家長至今拿不到調查報告、加害人卻已復職。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）
但事隔數月，教育局迄未公佈調查結果。人本台中辦公室與立委張廖萬堅等多位民代，今（25）日陪同蔡生父親開記者會，指家長多次向教育局及校方詢問調查結果，始終得不到真相，最近竟得知豐原高中早在6月13日便完成霸凌調查報告，報告中指出蔡生遭懲處的23支大小過、警告，有7成遭認定應予撤銷。

雖然如此，校方6月底召開的教評會，仍決議復聘張姓前學務主任，對其違失導致失去一條年輕生命，僅予記過處分。人本中辦主任曾芳苑問：「前學務主任與教官長期濫權暴行，逼孩子走上絕路，為何事發後仍能保住教職？案發至今近半年只有拔除校長職務，教官等人懲處也都未明朗，臺中市政府難道不必對外報告，說明原因？」

立委張廖萬堅指出，霸凌調查3月25日立案，調查期間2個月，必要時可延期到2個月，且處理結果應書面載明通知相關人。受害學生家長連報告都要不到，學務主任卻可以復職？顯見市府的霸凌處理機制完全失靈！他將陪同學生父親到監察院陳情。

▲立委張廖萬堅認為中市府霸凌處理機制完全失靈，他將陪同學生父親到監察院陳情。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）
▲立委張廖萬堅認為中市府霸凌處理機制完全失靈，他將陪同學生父親到監察院陳情。（圖／人本教育基金會提供，2023.07.25）
對於校方表示調查報告遭教育局退回、要求重啟調查，所以不會提供給家長。議員張家銨、王立任、林祈烽等人痛批，學校對外給不出調查報告，對內卻早已決議復職前學務主任，距離最後期限只剩一個月，前後調查都是同一批委員，重啟調查有意義嗎？

市府表示，豐原高中6月26日函報調查報告至教育局，教育局審閱後認為，有關該生輕生與學校不當管教是否有因果關係，以及該生在校的懲處，學校是否有差別待遇等仍有疑點，因此將調查報告退請學校重啟調查。

至於前學務主任復聘一事，學校展開調查時依法將相關人員停聘3個月，調查報告結果出爐、3個月期滿依法復聘。但教育局已退回調查報告，相關被調查人員包括教官、校安人員等，在調查期間不應復職，將要求校方召開教評會討論，如有違法一定嚴辦。

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