雷大雨小？台版黑暗榮耀霸凌師長記過復職　中市府：退回重查

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當時市長盧秀燕曾表態，認為校方「過度消極、疑點重重」，並強調「每個孩子都不該被不當對待」、「應該讓真相水落石出、還孩子一個公道」。教育局遂出重手，將校長及學務主任等7人被調離現職。
但事隔數月，教育局迄未公佈調查結果。人本台中辦公室與立委張廖萬堅等多位民代，今（25）日陪同蔡生父親開記者會，指家長多次向教育局及校方詢問調查結果，始終得不到真相，最近竟得知豐原高中早在6月13日便完成霸凌調查報告，報告中指出蔡生遭懲處的23支大小過、警告，有7成遭認定應予撤銷。
雖然如此，校方6月底召開的教評會，仍決議復聘張姓前學務主任，對其違失導致失去一條年輕生命，僅予記過處分。人本中辦主任曾芳苑問：「前學務主任與教官長期濫權暴行，逼孩子走上絕路，為何事發後仍能保住教職？案發至今近半年只有拔除校長職務，教官等人懲處也都未明朗，臺中市政府難道不必對外報告，說明原因？」
立委張廖萬堅指出，霸凌調查3月25日立案，調查期間2個月，必要時可延期到2個月，且處理結果應書面載明通知相關人。受害學生家長連報告都要不到，學務主任卻可以復職？顯見市府的霸凌處理機制完全失靈！他將陪同學生父親到監察院陳情。
對於校方表示調查報告遭教育局退回、要求重啟調查，所以不會提供給家長。議員張家銨、王立任、林祈烽等人痛批，學校對外給不出調查報告，對內卻早已決議復職前學務主任，距離最後期限只剩一個月，前後調查都是同一批委員，重啟調查有意義嗎？
市府表示，豐原高中6月26日函報調查報告至教育局，教育局審閱後認為，有關該生輕生與學校不當管教是否有因果關係，以及該生在校的懲處，學校是否有差別待遇等仍有疑點，因此將調查報告退請學校重啟調查。
至於前學務主任復聘一事，學校展開調查時依法將相關人員停聘3個月，調查報告結果出爐、3個月期滿依法復聘。但教育局已退回調查報告，相關被調查人員包括教官、校安人員等，在調查期間不應復職，將要求校方召開教評會討論，如有違法一定嚴辦。
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