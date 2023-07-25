朱立倫全代會提勝選後「執政大聯盟」　金溥聰直言：不清楚是什麼

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針對執政大聯盟具體想法？金溥聰指出，朱立倫說會清楚，會找時間和侯友宜一起坐下來講，認為三人默契不會有問題。金溥聰強調，他跟朱立倫為長期朋友，關係已漸入佳境，兩人常通電話，過去也都過去了。
金溥聰認為，藍軍要贏就要了解，存在才是力量，輸了就什麼都沒有。「我也當過國民黨的祕書長，什麼事可以做得好，什麼做不好我很清楚，看你怎麼做而已。」
此外，金溥聰還提到，有人曾經跟他反應，國民黨立委參選人徐巧芯跑到鴻海創辦人郭台銘場子主持，他向徐巧芯詢問狀況，而對方則回只要黨中央制定遊戲規則，他就一定會遵守。因此，金則向朱指出，盡快制訂遊戲規則。
民黨23日召開全代會，黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰今天在接受網路專訪時則說，上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。
金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說朱立倫是上台前，才講說要說執政大聯盟這件事。至於具體想法是什麼，朱立倫說會講清楚，找時間和侯友宜一起坐下來談，他認為大家默契沒有問題。
金溥聰也說，有人跟他反映包括國民黨立委參選人徐巧芯跑到鴻海創辦人郭台銘的場子主持，他有問徐巧芯狀況，徐巧芯回說只要黨中央訂出遊戲規則，一定會遵守，所以他也向朱立倫表示，趕快訂出遊戲規則。他擔任過國民黨祕書長，什麼事做得好、什麼事做不好他很清楚，看怎麼做而已。
談到持續布局選戰的郭台銘，金溥聰指出，侯友宜在議會間接表態有意參選總統時，郭台銘曾問他說，自己在人生十字路口，「是要當king還是king maker」。他當時告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，對國民黨來講，要逆勢操作找回還不是黨員的郭台銘，困難度非常高。
金溥聰表示，後來國民黨徵召侯友宜時，郭台銘曾發文說會信守承諾，他看了非常感動，寫了信給郭台銘，大意是非常敬佩郭台銘，並認為此刻是最適合出來擔任king maker，會在歷史留下美名，他也願意以個人立場幫助郭台銘，扮演好king maker角色。
金溥聰說，他確定郭台銘有收到，但沒有回應，就不再打擾；他也要再次呼籲郭台銘，隔行如隔山，郭台銘對台灣地方政治真的不太了解，所以應該要想清楚，真的希望郭台銘要三思；黨中央也應處理對郭台銘的態度，因為這整件事，是黨中央把郭台銘請來的，朱立倫有步驟，大家靜觀一下。
針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出政黨輪替大聯盟的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、漲他人志氣，這都是不應該的。任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的，理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。