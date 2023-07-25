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特企／樂檸漢堡重視轉型友善飼養　7/17至8/7暢飲消暑挺母雞

▲7/17至8/7，凡是到門市用餐的顧客，只要簽署「讓母雞自由」請願明信片，就可以享受漢堡套餐青檸微泡飲品加大優惠。（圖／品牌提供）
▲7/17至8/7，凡是到門市用餐的顧客，只要簽署「讓母雞自由」請願明信片，就可以享受漢堡套餐青檸微泡飲品加大優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

樂檸漢堡在乎辛苦產蛋母雞處境，與台灣動物社會研究會攜手合作，挺身支持「讓母雞自由」公民倡議行動。7/17至8/7，凡是到門市用餐的顧客，只要簽署「讓母雞自由」請願明信片，就可以享受漢堡套餐青檸微泡飲品加大優惠，讓顧客在炎熱夏季暢飲消暑同時，還能挺身為母雞爭取動物福利。

樂檸漢堡長期關注ESG 永續議題，其中也包含畜禽產品中動物福利的提升，由於深知「格子籠」對於母雞身心造成嚴重的影響，秉持「快樂的雞才能有好吃的蛋」信念，樂檸漢堡於 2016 年起，即全面使用非籠飼雞蛋。

樂檸漢堡執行長陳永中表示：「格子籠」會嚴重影響母雞動物福利，一 張 A4 大小的空間中飼養了 2 - 4 隻母雞，除了擁擠悶熱外，母雞更無法展現沙浴洗澡、棲息高處、就巢產蛋、展翅梳理羽翼、探索扒抓等自然行為，導致母雞身心不健康，連帶影響雞蛋的品質。樂檸深知這一問題的嚴重性，更相信每一個人都有能力影響和改善我們與動物共存的方式。因此除了從自身積極做起外，更希望能呼籲其他企業和消費者，一起關注台灣 4,300 萬隻日日辛苦產蛋的母雞處境，讓台灣的飲食文化邁向更永續的未來。

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示：非常感謝樂檸漢堡領先漢堡速食連鎖業界，早在 2016 年即開始改用非籠飼雞蛋，提供消費者更安心、安全的選擇。今年更積極響應「讓母雞自由」行動，成為母雞盟友，讓更多人得以看見格子籠母雞的痛苦處境。研究會長期倡議改善各式經濟動物處境，今年發起「讓母雞自由」行動，希望透過社會大眾的響應，讓政府正視台灣蛋雞產業轉型友善飼養的重要性。想要加入行動的民衆可以前往樂檸北中南全台灣各門市，以及其他近百個母雞據點，或上讓母雞自由倡議平台 線上參與行動。

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