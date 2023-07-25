年輕人長期失業問題嚴重化！學者：如烙印般的惡性循環

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主計總處說明，雖然6月失業率有月升的情形，但以往每年6、7、8月因遇畢業季，畢業生投入尋職行業影響，故失業人數與失業率皆會呈現季節性上升。
近幾月，政府皆以「國內失業情勢穩定」8個字，替整體就業情勢下了既樂觀又肯定的註解，讓人不禁好奇，台灣的就業市場真的一點隱憂都沒有嗎？
觀察6月失業率年齡層分布狀況，20至34歲的年輕族失業率達2成以上，其中20至24歲者達12.03%，多為初次尋職者，處職場調適階段，且6月適逢畢業季，導致失業情形較高，25至29歲失業率達5.97%，30至34歲則為3.72%。
中華經濟研究院助研究員賴偉文表示，年輕族群初入職場，缺乏就業經驗，本就存在相對弱勢，導致失業率會比其他年齡層還高出許多，大部分的國家皆是如此，歸咎於青年特質，而非國家整體就業市場出問題，「但青年就業真的沒有問題嗎？那也不可能，只不過在數字呈現上來講還算正常。」
他提到，大部分的政府政策祭出補助誘因來協助青年就業，多僅能達到短期效果，要改善青年本身在職場上的劣勢，就需全面性的投入，像是勞動部推出的「投資青年就業方案」，以定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職等5大目標及策略，即為國家政策全面性強化青年就業與職涯發展的例子。
台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，青年處職場磨合期使失業率較高為正常現象，真正要擔心的是「年輕族群長期失業嚴重化」的問題，而導致此現象的主要原因有三，首先是「外在環境」，大部分的公司多要求應徵者具1年以上的工作經驗，沒有工作經驗的年輕人處處碰壁，當待業時間一長，失業如烙印般使年輕族群陷入長期工作不穩定的惡性循環中。
第二，年輕人在校學習到的知識技能不足，畢業後就業能力相對薄弱；第三，青年求職態度每況愈下，許多年輕人可能會因毫無經濟壓力或本身價值觀，導致找工作態度消極，進而造成長期失業現象。
辛炳隆表示，在價值觀的建立上，政府政策難以達到立竿見影的效果，但可以在強化青年工作技能與協助順利銜接職場2大方面加緊努力，透過實習、工讀讓年輕族群獲取職場經驗，或將學校教育與職場結合，建立青年深入且完整的職業訓練。
儘管近期台灣的失業率數字連月創低，但亮眼數字的背後潛藏憂慮，「年輕族群長期失業以及飽受低薪所苦」仍是需要被持續關注的一大焦點課題。