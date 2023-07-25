鹽田為景 夕陽為幕 7/29歡迎來井仔腳瓦盤鹽田欣賞十鼓演出
台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田將於7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動，當天傍晚開始，百年鹽田地景化身為專屬雲嘉南的表演場地。台南在地企業「晉基建設」一直致力守護台灣360年鹽業文化，此次與十鼓擊樂團及台南市市民交響樂團合作，以保留老故事、舊傳統的精神元素，運用鼓樂、中西方樂器等方式，演藝地方聲音，希望讓故事繼續，文化永續。
記者林怡孜/台南報導
晉基建設董事長廖淑芬表示，今年與台灣守護文創攜手藝姿舞集一起推出2023續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」，將台灣傳統文化推出國際，先後於釜山國際舞蹈節、國際宗教社會學會2023雙年會上登場，在暑假上演「天聽路」、「歲時之秋」等內容，這次首次嘗試與「十鼓擊樂團」、「台南市市民交響樂團」合作，期待讓台灣文化留下更多燦爛的火花。晉基建設不斷探詢藝術與生活的平衡，期許自己成為開闢荒萊，種綠營造的創作者，如同十鼓擊樂團在仁德糖廠文化園區為土地付出及塑造文化樣貌。晉基守護360年的鹽業文化，這次將用音樂及藝術在井仔腳這個地方發聲，期待讓故事傳遞、生命感動不斷持續。
晉基建設與台灣守護文創公司一同邀請大家從7/29到8/19將小周末的時間留給井仔腳瓦盤鹽田，7/29下午3點起有鹽選市集，可以輕鬆休閒走逛，傍晚時分看夕陽、看表演，在晚霞餘暉中享受愜意的野餐氛圍。表演時間分別在7/29 (六) 晚上6:55~7:20由十鼓擊樂團帶來以台灣歷史、人文為創作題材的演出，以及8/12 (六) 晚上7:00~7:30由台南市市民交響樂團震撼人心的音樂盛宴。歡迎搜尋「晉基建設－蓋你想住的房子」、「井仔腳瓦盤鹽田」、「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。