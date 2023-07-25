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男籃世界盃／Nikola Jokic確定不打　塞爾維亞由Bogdanovic領軍

▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在今年球季帶領球隊奪冠，但今夏確定不參加世界盃男籃賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在今年球季帶領球隊奪冠，但今夏確定不參加世界盃男籃賽。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸／綜合報導

美國職籃NBA新科總冠軍賽最有價值球員Nikola Jokic，今（25）日正式宣佈退出塞爾維亞國家隊，將不會代表國家出戰2023年世界盃男籃的比賽，Jokic的缺陣對於塞爾維亞來說是一大打擊，少了這位2屆NBA MVP，本屆世界盃的賽事變得難以預料。

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根據塞爾維亞國家隊總教練Svetislav Pesic受訪時表示，「我們和Jokic進行過幾次討論，我與那些無法參賽的選手的討論中，這是最棒的一次，他目前身心俱疲，目前還沒準備好承擔任何責任。」

除此之外，過去幫助塞爾維亞打出好成績的幾位國家隊主力也宣布退賽，其中包括Vasilije Micic、Nikola Kalinic、Vladimir Lucic，少了這些好手，也讓塞爾維亞原本在世界盃B組排名第一的位置有些不穩。

日前同為B組的中國隊正式官宣歸化明尼蘇達灰狼前鋒李凱爾（Kyle Anderson），大大提升了球隊實力，塞爾維亞在少了Jokic等球員的情況下，恐怕不好對付。

本次塞爾維亞公布的20人名單中，包含了4名NBA球員，分別是亞特蘭大老鷹的Bogdan Bogdanovic、奧克拉荷馬雷霆的Aleksej Pokusevski、邁阿密熱火的Nikola Jovic以及費城七六人的Filip Petrusev。

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