男籃世界盃／Nikola Jokic確定不打 塞爾維亞由Bogdanovic領軍
美國職籃NBA新科總冠軍賽最有價值球員Nikola Jokic，今（25）日正式宣佈退出塞爾維亞國家隊，將不會代表國家出戰2023年世界盃男籃的比賽，Jokic的缺陣對於塞爾維亞來說是一大打擊，少了這位2屆NBA MVP，本屆世界盃的賽事變得難以預料。
實習記者陳逸／綜合報導
根據塞爾維亞國家隊總教練Svetislav Pesic受訪時表示，「我們和Jokic進行過幾次討論，我與那些無法參賽的選手的討論中，這是最棒的一次，他目前身心俱疲，目前還沒準備好承擔任何責任。」
除此之外，過去幫助塞爾維亞打出好成績的幾位國家隊主力也宣布退賽，其中包括Vasilije Micic、Nikola Kalinic、Vladimir Lucic，少了這些好手，也讓塞爾維亞原本在世界盃B組排名第一的位置有些不穩。
日前同為B組的中國隊正式官宣歸化明尼蘇達灰狼前鋒李凱爾（Kyle Anderson），大大提升了球隊實力，塞爾維亞在少了Jokic等球員的情況下，恐怕不好對付。
本次塞爾維亞公布的20人名單中，包含了4名NBA球員，分別是亞特蘭大老鷹的Bogdan Bogdanovic、奧克拉荷馬雷霆的Aleksej Pokusevski、邁阿密熱火的Nikola Jovic以及費城七六人的Filip Petrusev。