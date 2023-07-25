《未來少女》推出專屬追星模組　集「數位收藏卡」應援偶像

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看準台灣粉絲熱情表達支持、飯圈深度交流與參與活動的高行動力，為網羅《未來少女 NEXT GIRLZ》粉絲群，beanfun! 從粉絲追星習慣出發，將節目人氣排行賽制結合「一起SHOW」社群互動功能，7月29日（六）起，於每週節目首播後進入 beanfun! App點選「SHOW」找到「未來少女」主題，就能天天透過按讚、留言應援你 pick 的女團，大方秀出你的支持，為少女們週週衝人氣團排行。
觀察到粉絲群及粉絲和偶像雙向互動需求， beanfun! 成立私密社團讓粉絲與少女緊密交流外，更藉發行「未來少女 Fancard」，讓持有的卡友們能享有一系列的特別福利，包含生日時能獲得少女祝福影片、限量週邊搶先購等，也能不定期於後援會內參與專為卡友策劃的活動，如節目現場應援、少女見面會專屬席位、少女手寫祝福卡等抽選資格，直攻鐵粉的心。
收藏「未來少女數位收藏卡」為偶像爭取廣告機會 週邊商品、短篇漫畫故事陪伴應援
樂點（GASH）成立 fun 市集數位收藏平台，以多重遊戲機制滿足粉絲收藏驚喜與期待感，首波於未來少女豆陣聊內不定期舉辦限時「未來少女LOGO卡」空投活動，獲得LOGO卡可參與蒐集任務及黑洞任務，搶先獲得未來少女收藏卡！第二波推出「未來少女盲盒」，開盒獲隨機少女收藏卡與LOGO卡各乙張，憑LOGO卡可參與「少女一番賞」乙次，抽限定版語音收藏卡、簽名週邊等驚喜好禮。節目期間也將陸續發行七夕版、少女應援版與畢業版3款「未來少女數位收藏卡」，凡購買七夕情人版，即有機會獲得少女手寫七夕祝福；購買少女應援版與畢業特別版還能為女團打榜，爭取專屬公車廣告等曝光機會，精準打中粉絲支持偶像的心。
beanfun!漫畫星則於8月19號推出「未來少女短篇特企」，延續節目世界觀，結合少女節目表演與日常生活情境，讓粉絲用二次元角度參與少女們的故事。有閑購物獨家首賣帆布袋、應援毛巾及金屬徽章，陪粉絲線下應援秀真心。