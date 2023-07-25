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牛角燒肉全台還有10家正常營業　東京牛角聲明：僅加盟7門市停業

▲「捷利國際餐飲集團」爆財務危機，代理之牛角燒肉共7家今日皆無預警歇業，大門緊閉。（圖／民眾提供）
▲「捷利國際餐飲集團」爆財務危機，代理之牛角燒肉共7家今日皆無預警歇業，大門緊閉。（圖／民眾提供）

記者葉盛耀/綜合報導

代理「牛角燒肉」、「邁泉豬排」的「捷利國際餐飲集團」爆發財務危機，旗下代理及自創共計8個品牌，全台共計有30家門市，今日開始暫停營業。而捷利集團旗下最廣為人知的「牛角燒肉」，共計有7家分店，現已暫停歇業。而東京牛角股份有限公司也發出聲明，表明其他10家直營門店，依舊還有營業中。

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捷利國際餐飲集團因為母集團生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的不法吸金等案件，今日傳出爆發財務危機，連帶讓捷利國際餐飲集團旗下餐廳即刻起無預警歇業，像是牛角燒肉專門店，因為捷利國際餐飲集團共代理7家分店，包含牛角-高雄漢巨店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店於今日起暫停營業。因為這7家幾乎都是設立於百貨商場之分店，據悉，今日皆關門歇業中，而百貨方接獲記者詢問，也僅表示是今日早上才接獲消息，不方便對外發表意見。

▲牛角燒肉全台共有17家分店，其中7家由「捷利國際餐飲集團」代理，遍佈於中部與南部，今日無預警歇業。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）
▲來自日本的品牌「牛角燒肉」全台共有17家分店，其中7家由「捷利國際餐飲集團」代理，遍佈於中部與南部，今日無預警歇業。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）
除上述店鋪外，「東京牛角股份有限公司」特別聲明，其他非捷利集團代理之分店都還有營業，意即民眾並非即刻起在台灣就吃不到牛角燒肉。「東京牛角股份有限公司」也表示，為了恢復營業，作為牛角直營總部正與商場溝通、處理後續作業，並積極規劃原屬『捷利國際餐飮股份有限公司』牛角加盟店的夥伴後續工作安排。

▲「東京牛角股份有限公司」下午剛發布聲明稿。（圖／東京牛角提供）
▲「東京牛角股份有限公司」下午剛發布聲明稿。（圖／東京牛角提供）

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