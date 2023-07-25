特企／寶島眼鏡X台灣設計師聯名　JUST BE YOURSELF愛地球

搞怪可愛的KINGJUN，用天線造型鏡框設計，讓你一秒開啟奇幻雷達，釋放玩心Be Funny！以溫暖童趣風格深受喜愛的包大山，主打款嵌入療癒系代表的熊超人鑄件，陪你Be Chill感受生活的溫柔。色長期盼這個世界充滿愛，可以表現出最真誠的自我。多組鏡框磁鐵，還有附加墨鏡片，可隨心變換風格，讓你Be Free擁抱最真實的自己 ! 馬來貘主打款更是以個性飛官款式、融合慵懶厭世的馬來貘圖樣，實現最能Be Real的城市率性風範！
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