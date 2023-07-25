特企／新光銀行實踐永續目標！獲「2023台灣永續行動獎」雙獎肯定

特企／寶島眼鏡X台灣設計師聯名　JUST BE YOURSELF愛地球

▲寶島眼鏡，攜手KINGJUN、包大山、小高潮色計和馬來貘4位風格迥異的台灣人氣設計師，讓眼鏡不只是單純的時尚配件，昇華為個性表達的最強單品。(圖/品牌提供)
▲寶島眼鏡，攜手KINGJUN、包大山、小高潮色計和馬來貘4位風格迥異的台灣人氣設計師，讓眼鏡不只是單純的時尚配件，昇華為個性表達的最強單品。(圖/品牌提供)

本報訊

一直以來注重永續發展的寶島眼鏡，攜手KINGJUN、包大山、小高潮色計和馬來貘4位風格迥異的台灣人氣設計師，讓眼鏡不只是單純的時尚配件，昇華為個性表達的最強單品，讓你的風格小宇宙任性BE YOURSELF！ 此次聯名也特別推出了選用植物提煉製成的環保膠框系列，及環保購物袋、再生筆記本，落實友善環境兼具風格展現的理念。

搞怪可愛的KINGJUN，用天線造型鏡框設計，讓你一秒開啟奇幻雷達，釋放玩心Be Funny！以溫暖童趣風格深受喜愛的包大山，主打款嵌入療癒系代表的熊超人鑄件，陪你Be Chill感受生活的溫柔。色長期盼這個世界充滿愛，可以表現出最真誠的自我。多組鏡框磁鐵，還有附加墨鏡片，可隨心變換風格，讓你Be Free擁抱最真實的自己 ! 馬來貘主打款更是以個性飛官款式、融合慵懶厭世的馬來貘圖樣，實現最能Be Real的城市率性風範！

台灣設計師聯名系列整付配到好只要1980元起，買就送地球好朋友組，含專屬配件組及環保購物袋、再生筆記本，還能以優惠活動價459元入手獨家聯名側背包、1999元帶走超音波清洗機，為日常注入風格！憑學生證還能免費升級濾藍光，下載APP升級鏡片現折500元，讓你的獨樹一格，輕鬆展現！

此外，為了讓新生代設計人才有更多被看見的可能，寶島眼鏡推出「你配鏡，我捐1%營收當培育獎金」計畫，以扶持台灣文創產業與台灣下一代的創作軟實力為目的，讓更多元的創意風格，能在未來躍上大家的視界！

無論你是哪種風格，寶島眼鏡都能讓你BE YOURSELF！立即前往了解更多

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