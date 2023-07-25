直擊／牛角燒肉台北4門市現場！訂位正常 店員洩「只南部出事」
牛角燒肉驚傳倒閉！負責代理「牛角燒肉」、「邁泉豬排」的「捷利國際餐飲公司」，今爆發財務危機，南部共有7間門市即刻歇業。《NOWnews今日新聞》記者今（25）日前往「牛角日本燒肉專門店-中山店」現場直擊，仍看見客人現場訂位。經詢問後，店員透露，「那跟我們沒有關係，只有南部出事。基本上是高雄、台南部分加盟門市受影響，北部的話都是直營店，一切正常」。
記者蕭涵云/綜合報導
東京牛角股份有限公司於「牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku」臉書粉專公告，因加盟商「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，牛角燒肉有7間加盟門市即日起暫停營業，分別為牛角-高雄漢神巨蛋店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店於今日起暫停營業；其他非捷利集團代理的分店都還有營業。
《NOWnews今日新聞》記者今日前往台北「牛角燒肉食堂誠品南西店」，位於美食街的餐廳目前正常營業；而另一間位於中山商圈的「牛角日本燒肉專門店-中山店」，記者直擊仍看見客人入店用餐及現場訂位。經詢問後，店員透露，「那跟我們沒有關係，只有南部出事。基本上是高雄、台南部分加盟門市受影響，北部的話都是直營店，一切正常」。
事實上，根據官網顯示，台中、嘉義、屏東各有一間門市受影響，台中豐原太平洋店、嘉義耐斯店、屏東太平洋店皆已顯示暫停營業。
而牛角燒肉今年5月才在天母大葉高島屋，開出全新型態「牛角Buffet」燒肉吃到飽台北首店；百貨業者也回應，「我們賣場進駐的是日本直營的『牛角BUFFET』，不是加盟店，一切正常」。而中和門市所在的Global Mall環球購物中心也表示，「我們是直營，沒有影響，正常營業」。
據了解，北部除了上述採訪到的中山店、中和環球店、牛角燒肉食堂-誠品南西店、牛角Buffet-高島屋店外，尚有台北市復興店、南港車站店，新北市的板橋店，桃園市的桃園遠百店，新竹市的新竹大遠百店，台中市的台中秀泰站前店、台中廣三SOGO店、台中大遠百店，目前仍正常營業，消費者用餐前可先至官網查詢，以免撲空。