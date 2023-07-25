帶起學童運動風潮！台電辦2023排球Fun電營活動
台灣電力公司於今(25)日，在屏東縣立體育館，舉辦台電2023排球Fun電營活動，有來自屏東地區國中小學組隊參加，現場活力四射，洋溢著青春陽光的氛圍。
記者黃守作／高雄報導
台電2023排球Fun電營活動，是由台電屏東區營業處處長饒祐禎主持，屏東縣政府、屏東縣體育會、屏東縣排球委員會，以及台電鳳山區營業處處長洪通澤、屏東區營業處副處長邱煜斌、高雄區營業處副處長湯惠蓮等人與會，為300多位參與學童加油打氣，並祝福選手們旗開得勝。
台電屏東區營業處處長饒祐禎表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根更是不遺餘力，台電的夏令營隊活動，因疫情已經停辦三年，希望藉此項活動的舉辦，提升國內排球運動的風氣與實力，讓社會大眾看見台電的用心，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現台灣排壇的未來之光。
饒祐禎指出，台電透過排球Fun電營活動，以及關懷列車回饋社會，提供學童接觸排球運動的機會，帶動學童運動風潮。
台電屏東區營業處也在現場宣導節約用電，藉此機會與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步，同時鼓勵民眾下載台灣電力APP，在家就能使用台電各項便利服務，期望透過此次經驗交流，也將落實節電的普世價值傳達到社區、社團及學校等社會基層，共創台電與用戶雙贏。