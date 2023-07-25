關心落海空櫃及油污！交通部長到高雄瞭解天使輪應變情形

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王錦榮說，高雄港務分公司於7月20日接獲通報後，即成立緊急應變小組評估搶救可能，第一時間海巡人署即將天使輪19名船員安全救出並安置，高雄港務分公司積極進行漂流貨櫃處理，並會同海洋委員會海洋保育署、海巡署採取油污防治措施。
王錦榮指出，該船漂流空櫃約573只，其中沒入水底計160只，截至25日上午7時止，漂流空櫃 中303只均已置於高雄港南星灣或港內碼頭，並陸續吊掛上岸，至於沿岸擱淺空櫃110只，依24日派遣空拍機巡查林園往北至中芸港，往南至東港溪出海口、枋寮海域，海面均無油污及漂浮貨櫃，因此，目前吊掛作業將優先處理擱淺於岸際，具有漂移風險之貨櫃。
對於船體油污防治，港務公司表示，因船員於棄船前已關閉油閥，惟右舷油櫃通氣孔及船艉人孔蓋有輕微滲油之情形，已派員封堵完成，目前並無暫存油洩漏情形，至於該船油艙內殘油，將於颱風過後繼續進行抽除作業。
王國材說，為因應杜蘇芮颱風即將影響台灣，為維航行安全，港務公司應積極掌握颱風來前的時間，加速處理沿岸擱淺貨櫃，並以空拍機記錄颱風前後的數量，且颱風期間應密切與當地政府及港區相關單位相互合作，做好各項防颱措施，並由交通部次長祁文中進駐高雄港應變中心，督導防颱與天使輪沉船處理作業進度。
王國材指出，港務公司已於海面佈設1道攔油索及吸油索，並備妥除污資材，海洋委員會也協調麥寮海洋號除污船進駐高雄港，如有殘油洩漏時，可即時進行吸附處理，並指示港務公司應再與海巡署商討颱風期間油污緊急處理，一旦發現其他可能之滲油點，立即予以封堵，於颱風過後加速油艙殘油抽除作業，全力保護海洋環境，避免油污擴散影響周遭海域。