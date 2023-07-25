獨／黃子佼寫2萬字長文私下沒道歉！性騷受害者Zofia：看不出誠意
知名主持人黃子佼爆發性騷擾後，沉潛了1個月，發表2萬字長文抒發自己這陣子的心情，有人給予鼓勵，有人認為內文都在講述自己的情緒，沒有看到太多歉意，而當初揭發他性騷擾的網紅Zofia，日前返回台灣旅行，她回應《NOWnews今日新聞》表示，私下從未收到黃子佼的道歉，看不到太多當事人對受害者的道歉誠意。
記者江芷稜/台北報導
網紅Zofia上月底在經營的粉絲頁「和我一起．走在法國的365天」，揭露黃子佼性騷擾這件事，至今1個多月，他雖透過影片表達歉意，也寫長文向受害者致歉，但私下卻從未聯繫過當事人道歉，反倒是檢方主動聯繫Zofia，詢問是否有提告的想法，Zofia透過經紀公司表態，目前沒有向黃子佼提告的打算，但收到許多受害者的私訊，會將檢方的聯繫方式轉達給她們。
Zofia和經紀公司表示：「2萬字的長文看不到太多對受害者的道歉誠意，目前我們所知有受害者還在長期看身心科醫生走不出來，或處於焦慮不安的身心狀態，這造成的傷痛也包括受害者的家人，我們也盡力提供相關婦女幫助團體的資訊與檢方的聯繫方式，盡棉薄之力支持與鼓勵她們，也希望社會能持續提供安全安心的管道接住受害者。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110