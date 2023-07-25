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王力宏唱回台北小巨蛋　恩人邱瓈寬力挺復出：他不過就是血肉之軀

▲王力宏9月將唱回台北小巨蛋，邱瓈寬發聲力挺。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏9月將唱回台北小巨蛋，邱瓈寬發聲力挺。（圖／寬魚國際提供）

記者楊穎軒／綜合報導

王牌經紀人邱瓈寬（寬姐）主導的寬魚國際疫情後表現亮眼，2023上半年蔡依林《Ugly Beauty世界巡迴演唱會 台北最終站》及王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》海外巡迴演唱會都開紅盤，累計前5個月營收已經達3.01億元，下半年還有王心凌、羅志祥個唱，其中王力宏將唱回台北小巨蛋，寬姐直言：「他不是那個所向無敵的超級英雄，他不過就是血肉之軀。」

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▲邱瓈寬力挺王力宏復出，因為樂壇只有一個王力宏。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏9月世界巡迴演唱會台北站一連唱兩場。（圖／寬魚國際提供）
寬魚國際以最高規格特別邀來世界各地的神級樂手加盟王力宏台北演唱會，執行長邱瓈寬表示「畢竟，樂壇，只有一個王力宏」，她說：「回到台北，力宏有一種鬥士的精神，就像〈ONE一個〉歌詞說的『哪怕一生是無盡的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己』，不是那個所向無敵的超級英雄，他不過就是血肉之軀，像競技場中的鬥士，赤手空拳，隨時一無所有，他以音樂，證明他自己。」

▲王力宏揮別婚變陰霾，剪短了頭髮，顯得更為清爽。（圖／寬魚國際提供）
▲邱瓈寬力挺王力宏復出，直言「樂壇只有一個王力宏」。（圖／寬魚國際提供）
此外，寬魚國際展望下半年，更積極開拓演藝與文創的版圖，將投資校園電影及經營廣告項目，電視劇方面，率先啟動與湖南衛視合作的電視大戲《另一種藍》，由旗下藝人周渝民（仔仔）出演男主角，以景德鎮為題材，有滿滿的文化底蘊以及年輕人的熱血奮鬥，題材新穎，預計會掀起新一波「戲劇加文化」的新劇種。

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