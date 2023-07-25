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疑為協助移工落跑！回收場老闆開怪手鏟爛公務車　檢方聲押禁見

▲葉男跳上怪手砸毀移民署公務車。（圖／民眾提供）
▲葉男跳上怪手砸毀移民署公務車。（圖／民眾提供）

記者陳苾暐／綜合報導

移民署新北市專勤隊日前接獲檢舉，前往五股區一處資源回收場，抓捕一名逾期居留的泰籍非法移工，不料過程中回收場的葉姓老闆疑為掩護移工，竟在現場丟磚塊、持刀作勢攻擊，隨後更坐上怪手當場鏟爛移民署公務車，最終被依殺人未遂、恐嚇、毀損公物等罪嫌移送地檢署，檢方複訊後認為葉男犯罪嫌疑重大，恐有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

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據了解，24日下午，專勤隊前往五股區中興路三段某資源回收廠，查緝一名泰籍非法移工，但卻遭回收場葉姓老闆強烈抵抗，做出持刀作勢攻擊、丟擲磚頭等行為，造成2名專勤隊員頸部擦挫傷，雖專勤隊員立刻噴辣椒水反擊，無奈仍沒辦法嚇阻對方，之後葉男還跳上怪手，砸毀移民署公務車，直至警方趕抵，才被壓制逮捕。

▲本月24日下午，移民署新北專勤隊接獲檢舉，前往新北市五股區某資源回收場，抓捕一名逾期居留的泰籍非法移工，不料葉姓老闆疑似為掩護移工落跑，竟跳上怪手砸毀移民署公務車。（圖／民眾提供）
▲2名專勤隊在執行任務期間，遭葉男攻擊受傷。（圖／民眾提供）
所幸2名專勤隊員僅受輕傷，警方逮捕葉男後，現場查扣怪手1台、水果刀1把，面對偵訊葉男坦承犯行，坦言因擔心高額罰款，才會情緒失控，訊後被警方依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢方稍早複訊結束，認為葉男涉嫌暴力便利脫逃、殺人未遂、恐嚇、毀損公物、妨害公務等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人、反覆實施恐嚇行為及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

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