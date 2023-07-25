台南青年購屋族房貸利息補貼8月開辦申請

台南市房貸族期待的利多終於要開辦了，今年除了中央每年申請的「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」於8/1起至8/31止受理申請，市府加碼推出「首次自購住宅貸款利息補貼」，提供一次性6萬元補貼也同時於8/1起至10/31止受理申請。
記者張振興/台南報導
台南市長黃偉哲表示，市府為減輕台南市青年族群購屋負擔壓力，針對2年內購置住宅的貸款戶，提出加碼措施，除了可申請內政部的「自購住宅貸款利息補貼」，經審查合格補助最高210萬元20年優惠利率外，再提供一次性補貼6萬元，40歲以下青年可優先通過。另外內政部住宅補貼也有「修繕住宅貸款利息補貼」，經審查合格最高可補助80萬元15年優惠利率。
都發局長徐中強指出，台南市加碼的一次性6萬元補貼除了提出「首次自購住宅貸款利息補貼」申請案外，需同時申請內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案合格才能獲得補貼，因兩方案截止申請時間不同，呼籲民眾勿錯過8月份的申請期限。考量民眾實際需要，「青年安心成家購屋優惠貸款」可與內政部「自購住宅貸款利息補貼」、市府加碼6萬元補貼搭配申請，民眾可享有最大補貼資源。
都發局說明，本次首次自購住宅貸款利息補貼方案，申請資格為家庭成員名下僅持有申請日前2年內辦理貸款的一戶房屋，或尚未於今年12/31前購屋貸款者。家庭年所得需低於101萬元、每人每月平均所得低於49805元、家庭動產限額302萬元、不動產限額537萬元。