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SONY新一代降噪神機 WF-1000XM5登台　AirPods Pro 2最強對手！

▲睽違兩年，SONY推出新一代降噪神機 WF-1000XM5，較上一代機身更輕巧且降噪效果更強。（圖／官方提供）
▲睽違兩年，SONY推出新一代降噪神機 WF-1000XM5，較上一代機身更輕巧且降噪效果更強。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

近年民眾挑選耳機的首選功能「降噪」會是其一，SONY可說是耳機界的優等生，今（25）日在台推出全新旗艦級WF-1000XM5真無線降噪耳機，除了提升降噪品質，機身更佳輕巧，且透過全新AI 技術大幅強化通話品質。被視為同具備降噪耳機的蘋果AirPods Pro 2最強勁的對手，SONY WF-1000XM5預計7月27日開賣，售價8990元。

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Sony 最新旗艦機WF-1000XM5距離上一代已經有2年之久，新機功能更加強悍，載入採用全新整合處理器V2和高音質降噪處理器QN2e，並在雙邊耳機各配備3組麥克風，能高效消弭低頻噪音且更精準的捕捉環境聲音，再加上使用了全新聚氨酯泡棉材質的耳塞，將進一步降低高頻範圍內的噪音。

▲SONY新一代降噪神機 WF-1000XM5。（圖／官方提供）
▲WF-1000XM5搭配充電盒，續航力可達24小時，且充電3分鐘即可播音樂 60 分鐘。（圖／官方提供）
此外，搭載獨家全新驅動單體X，打造圓頂邊緣分離且採用不同材質的振膜結構，傳遞清晰的高頻和深沉低音。配置LDAC藍牙傳輸技術可支援Hi-Res Wireless 無線高解析音樂品質，搭配DSEE Extreme 數位音質還原技術，能透過智慧演算還原串流音源被壓縮的細節。支援360 Reality Audio空間音訊，帶來沉浸的立體環繞音效，頭部追蹤功能在使用手機或平板裝置觀看影音畫面時，可判斷頭部轉動角度調整音源方位。

▲SONY新一代降噪神機 WF-1000XM5。（圖／官方提供）
▲WF-1000XM5搭配Sony  Headphones connect應用程式提供全新個人化EQ等化器功能，可透過更直覺的介面輔助音頻偏好設定。（圖／官方提供）
外型部分，WF-1000XM5相較前代減少了約25%的體積以及20%的重量。可自動偵測使用者行動模式，包含：靜止中/走路中/搭乘交通工具，藉此切換降噪/環境音程度的彈性音效控制，另外，1000X系列備受好評的Speak-to-Chat快速聊天模式，聽音樂的過程中，只要使用者開口說話，就會即刻自動暫停播放音樂並接收環境聲音，不必拿下耳機也可輕鬆交談，還更推出藉由搖頭或點頭控制電話接聽。搭配充電盒可支援24小時長時間聆聽，並支援IPX4 防水等級。

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