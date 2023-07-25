SONY新一代降噪神機 WF-1000XM5登台 AirPods Pro 2最強對手！
近年民眾挑選耳機的首選功能「降噪」會是其一，SONY可說是耳機界的優等生，今（25）日在台推出全新旗艦級WF-1000XM5真無線降噪耳機，除了提升降噪品質，機身更佳輕巧，且透過全新AI 技術大幅強化通話品質。被視為同具備降噪耳機的蘋果AirPods Pro 2最強勁的對手，SONY WF-1000XM5預計7月27日開賣，售價8990元。
記者周淑萍/綜合報導
Sony 最新旗艦機WF-1000XM5距離上一代已經有2年之久，新機功能更加強悍，載入採用全新整合處理器V2和高音質降噪處理器QN2e，並在雙邊耳機各配備3組麥克風，能高效消弭低頻噪音且更精準的捕捉環境聲音，再加上使用了全新聚氨酯泡棉材質的耳塞，將進一步降低高頻範圍內的噪音。
此外，搭載獨家全新驅動單體X，打造圓頂邊緣分離且採用不同材質的振膜結構，傳遞清晰的高頻和深沉低音。配置LDAC藍牙傳輸技術可支援Hi-Res Wireless 無線高解析音樂品質，搭配DSEE Extreme 數位音質還原技術，能透過智慧演算還原串流音源被壓縮的細節。支援360 Reality Audio空間音訊，帶來沉浸的立體環繞音效，頭部追蹤功能在使用手機或平板裝置觀看影音畫面時，可判斷頭部轉動角度調整音源方位。
外型部分，WF-1000XM5相較前代減少了約25%的體積以及20%的重量。可自動偵測使用者行動模式，包含：靜止中/走路中/搭乘交通工具，藉此切換降噪/環境音程度的彈性音效控制，另外，1000X系列備受好評的Speak-to-Chat快速聊天模式，聽音樂的過程中，只要使用者開口說話，就會即刻自動暫停播放音樂並接收環境聲音，不必拿下耳機也可輕鬆交談，還更推出藉由搖頭或點頭控制電話接聽。搭配充電盒可支援24小時長時間聆聽，並支援IPX4 防水等級。